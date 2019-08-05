2019-08-05T14:18:03+03:00
Происшествия

Видео со сгоревшим на «Сапсане» зацепером появилось в соцсетях

Мужчина, пытавшийся доехать из Петербурга в Москву на крыше скоростного состава, погиб от удара током
Петр КИБЕР
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"Сапсан" из Петербурга в Москву опоздал почти на час из-за погибшего на крыше поезда зацепера."Сапсан" из Петербурга в Москву опоздал почти на час из-за погибшего на крыше поезда зацепера.Фото: Петр СОКОЛОВ
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Почти час составила задержка в движении «Сапсана», уехавшего вечером 4 августа из Санкт-Петербурга в Москву. В районе Твери на крыше одного из вагонов вспыхнул пожар. Поезд остановили на ближайшей станции и лишь тогда стало понятно, что послужило причиной ЧП.

- 4 августа 2019 года, по причине смертельного травмирования зацепера на перегоне Тверь – Редкино был задержан поезд «Сапсан» № 775 сообщением Санкт-Петербург – Москва. Время опоздания поезда составило 49 минут, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Выбежавшие на платформу обеспокоенные пассажиры поезда как сейчас водится стали снимать происходящее на камеры смартфонов. Пока работники проводники и их помощники заливали пламя из огнетушителей никто и не знал, что это горит тело человека.

Уже потом стало понятно, что пытавшийся прокатиться на крыше скоростного поезда мужчина погиб от удара током. Обгоревшее тело позднее забрали приехавшие на вызов медики, а состав, после осмотра, двинулся дальше.

Сейчас выяснением обстоятельств трагедии занимается столичное управление Следственного комитета России. А в РЖД напоминают, что железная дорога - источник повышенной опасности и пренебрежение правилами легко может привести к трагедии.

Пассажиры сняли на смартфон тушение пожара на крыше "Сапсана", где погиб зацепер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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