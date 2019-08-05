Видео со сгоревшим на «Сапсане» зацепером появилось в соцсетях

Почти час составила задержка в движении «Сапсана», уехавшего вечером 4 августа из Санкт-Петербурга в Москву. В районе Твери на крыше одного из вагонов вспыхнул пожар. Поезд остановили на ближайшей станции и лишь тогда стало понятно, что послужило причиной ЧП.

- 4 августа 2019 года, по причине смертельного травмирования зацепера на перегоне Тверь – Редкино был задержан поезд «Сапсан» № 775 сообщением Санкт-Петербург – Москва. Время опоздания поезда составило 49 минут, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Выбежавшие на платформу обеспокоенные пассажиры поезда как сейчас водится стали снимать происходящее на камеры смартфонов. Пока работники проводники и их помощники заливали пламя из огнетушителей никто и не знал, что это горит тело человека.

Уже потом стало понятно, что пытавшийся прокатиться на крыше скоростного поезда мужчина погиб от удара током. Обгоревшее тело позднее забрали приехавшие на вызов медики, а состав, после осмотра, двинулся дальше.

Сейчас выяснением обстоятельств трагедии занимается столичное управление Следственного комитета России. А в РЖД напоминают, что железная дорога - источник повышенной опасности и пренебрежение правилами легко может привести к трагедии.