2019-08-05T18:39:20+03:00
Звезды

Немецкий фотограф Андрей Райзер приедет пообщаться с петербуржцами

Основатель фотоагентства «Бильдерберг» расскажет о создании своих самых известных серий
Анна ПОСЛЯНОВА
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Андрей Райзер. Доменика. 1979. Предоставлено «Росфото»Андрей Райзер. Доменика. 1979. Предоставлено «Росфото»
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Необычная встреча намечается в «Росфото»: пообщаться с посетителями приедет основатель фотоагентства «Бильдерберг», известный немецкий фотограф Андрей Райзер. Фотохудожник расскажет о своих самых известных сериях «Доменика», «Портреты» и «Последние дни Ленинграда».

Андрей Райзер. На краю. Ленинград, лето 1990 года. Предоставлено «Росфото»

Андрей Райзер. На краю. Ленинград, лето 1990 года. Предоставлено «Росфото»

Андрей Райзер – внук русского литературного критика Альфреда Бема – родился в 1949 году в Чехословакии. В 1968 году эмигрировал в Западную Германию, где продолжил занятия фотографией у профессора Отто Штайнерта. После окончания «Фольквангшуле» в Эссене он стал снимать для больших немецких журналов, а в 1983-ем создал свое агентство «Бильдерберг». С 1994 года Райзер живет и работает на Родине, в Чехии.

Андрей Райзер. Астрид Линдгрен. 1981. Предоставлено «Росфото»

Андрей Райзер. Астрид Линдгрен. 1981. Предоставлено «Росфото»

– На встрече фотограф расскажет о своем понимании фотографии, о методах и подходах к съемке, об опыте работы в немецких журналах, – сообщают организаторы. – Можно будет задать вопросы о создании известной серии «Доменика», альбома «Портреты», куда вошли фотографии Жоржа Сименона, Фридриха Дюрренматта, Астрид Линдгрен, Андрея Тарковского, Анджея Вайды, Юрия Любимова, Булата Окуджавы, о том, как снималась жизнь Ленинграда в 1990 году, а также о работе в жюри престижной премии Czech Press Photo и о текущих проектах.

КОНКРЕТНО:

Где: МВЦ «Росфото», Большая Морская ул., 35, конференц-зал

Когда: 9 августа, 19:00

Вход: свободный, но по предварительной регистрации на сайте

ИСТОЧНИК KP.RU

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