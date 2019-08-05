Такси, жилье и карманники: Как мошенники в Петербурге обманывают туристов

Летний Петербург - настоящий рай для путешественников не только из России, но и со всего мира. С приездом туристов увеличивается и количество тех, кто желает поживиться на их деньгах. «Комсомолка» пообщалась с петербургскими гидами и узнала, как чаще всего обманывают туристов на улицах Северной столицы и каким образом можно это предотвратить.

СЕМЬ ТЫСЯЧ ЗА ПОЕЗДКУ

Первое, что видят туристы в Петербурге – это аэропорт или вокзал. Уставшим с дороги путешественникам хочется скорее добраться до гостиницы. Тут-то их и поджидают первые аферисты.

- Внимание туристов, особенно иностранных, часто привлекают машины с черно-желтыми «шашечками». Люди думают, что это официальное городское такси, - говорит гид Светлана Воробьева. – Перед поездкой водитель называет вполне стандартные цены, но добравшись до места, вдруг резко поднимает стоимость поездки. Теперь поездка стоит от трех до семи тысяч рублей. - Если пассажир отказывается платить, водитель блокирует двери и продолжает настаивать на своем. Таких случаев много, туристы регулярно рассказывают.

Чтобы избежать подобных ситуаций, гид советует заказывать такси через официальные мобильные приложения или с помощью администраторов в гостиницах.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Часто туристы предпочитают отелям съемные квартиры. Для многих такой вариант проживания дешевле и удобнее – когда есть собственная кухня, можно сэкономить в придачу и на питании. Но в иногда приезжие в итоге остаются и без денег, и без жилья.

- Чаще всего мошенник просит отправить на банковскую карту залог, составляющий стоимость одного дня проживания, - рассказывает гид Светлана Слонова. - Получив деньги, человек блокирует сим-карту, и больше до него не дозвониться. Средства потом не вернуть, квартиру тоже не найти. Но залог берут почти все хозяева. Их можно понять: приезжий тоже может отменить поездку, а хозяину придется искать новых жильцов.

Чтобы предотвратить такое мошенничество, Слонова советует попросить у хозяина документы на квартиру. Пусть пришлет фотографии по почте.

- У честного хозяина в таком случае вопросов возникнуть не должно. Но если человек начинает отпираться и спрашивать, зачем это надо, или говорить, что бумаг нет под рукой, то, вероятнее всего, перед нами мошенник, - говорит гид.

НЕВЕСЕЛЫЕ КУКЛЫ

Заработать сверх нормы часто хотят актеры-аниматоры, которых можно встретить в самых популярных местах Петербурга: на Невском проспекте, у Александровского сада, на Дворцовой площади. В очереди к Эрмитажу даже в дождливую погоду стоят сотни туристов, которые становится потенциальными жертвами ростовых кукол или актеров в образе Петра I и Екатерины. Они смело подходят к людям, предлагают сделать фотографию на память, не называя стоимость услуги. При отказе начинают навязываться, могут даже преследовать свою жертву. Если завести с аниматорами диалог, то отделаться от них будет уже сложно.

- Люди готовы дать буквально пару монет, что есть в кармане, но аниматоры рассчитывают как минимум на пару сотен. Зимой столкнулась с подобным разводом. Мой друг, иностранец, хотел сфотографироваться с аниматорами, понимал, что это будет за деньги. Мошенники сделали снимки с нескольких ракурсов и вместо пятисот рублей стали требовать две тысячи, - говорит гид Алена Шугубаева.

Такое мошенничество настолько распространено, что в марте петербуржцы даже создали петицию, в которой просили власти и правоохранительные органы проверить действия аниматоров, однако пока ничего принципиально не изменилось.

КАРМАННИКИ

Печально, но факт: вытащить кошелек могут не только в метро или общественном транспорте, но и даже в музеях. Под удар часто попадают посетители Эрмитажа и Спаса на Крови. Как правило, карманники ошиваются в одних и тех же залах, более того – это одни и те же люди, которых гиды уже узнают в лицо.

- Чтобы не остаться без кошелька и других вещей, нужно сделать так, чтобы ценности оказались в труднодоступных для воров местах. Женщинам стоит носить сумку перед собой и следить за тем, чтобы она была застегнута, а мужчинам — класть бумажник в передний карман. Не нужно выставлять на обозрение ценные вещи: так карманники наверняка будут знать, что у вас есть и как это достать, - говорит гид Надежда Тихонова.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Руководитель арбитражной практики Михаил ЧЕРНЫХ, адвокатское бюро «Архипова и Партнеры»:

- Иностранных туристов в Петербурге действительно обманывают чаще, чем соотечественников. Если человека обсчитали в такси или ресторане – советую обращаться к руководству. Часто начальники даже не знают, что их подчиненные завышают цену.

Кроме того, если клиент уверен в своей правоте – он может оплатить лишь те услуги, с качеством которых он согласен. Тогда настаивать на доплате должна уже другая сторона. Но, как правило, споры не доходят до суда, потому что к моменту разбирательства туристы уже покидают город.

Подготовила Алина КИЗЬЯКОВА