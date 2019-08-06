В Петербурге ищут волонтеров для съемок фильма о фестивале ROOF FEST

11 августа на крыше отеля Red Stars пройдут съемки игрового короткометражного фильма об одном из главных фестивалей Северной столицы – Roof Fest. Лента воссоздаст события пятилетней давности. Именно в те годы первые сезоны любимого петербуржцами фестиваля набирали обороты. Успей принять участие в съемках фильма! Регистрация уже открыта!

Как рассказывают организаторы, кино будет художественным, но в нем найдут отражение реальные события из истории Roof Fest. Режиссером картины выступает директор фестиваля Кирилл Даровских, который является выпускником Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, а к созданию короткометражки привлек своих единомышленников.

- Этот фильм не столько о самом мероприятии, сколько об атмосфере вокруг него, вот этой среде, в которой не мог не появиться культовый фестиваль – о молодежи, о романтике крыш, субкультурах, о поиске себя в сложных, часто непонятных, необъяснимых логически, но очень прозрачных на уровне чувств, обстоятельствах, – рассказал Кирилл.

При создании фильма о музыкальном фестивале не обойдется без непосредственных участников тех самых, первых концертов. Одну песню, написанную специально для картины, исполнит Женя Любич на съемках, также в фильме прозвучат песни группы Animal ДжаZ и Тося Чайкина. Как результат, команда планирует отправить получившийся фильм на фестивали игрового короткометражного кино, список которых уже составляется.

Фестиваль Roof Fest существует с 2012 года, а в 2017 его мероприятия стартовали и в Москве. За годы существования фестиваль объединил концерты таких коллективов, как Леонид Агутин, Борис Гребенщиков, Вячеслав Бутусов, Сурганова и Оркестр, Noize MC, The Hatters, IOWA и многих других.