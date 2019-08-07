2019-08-07T12:20:51+03:00
Происшествия

Требовал вернуться к нему: Ревнивого похитителя директора детского сада на «Кадиллаке» задержали в Ленобласти

Властный армянин хотел заставить женщину полюбить его снова
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге задержан похититель директора детского садаВ Петербурге задержан похититель директора детского садаФото: Артем КИЛЬКИН
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Неразделенная любовь и муки страданий жизни без любимой женщины довели бинесмена из Ленинградской области до безумия и уголовного дела. Горячий 37-летний уроженец Армении решил вернуть свою возлюбленную, но не цветами, мехами и бриллиантами, а угрозами. Проще говоря, по законам гор, он ее похитил.

Все произошло в понедельник, 5 августа. Вечером полыхающий от страсти и гнева неразделенной любви мужчина ворвался в дом своей бывшей, 44-летней женщины, директора детского сада, который находится в поселке Янино-1 Всеволожского района Ленобласти. Хозяйка квартиры перепугалась, увидев нож в руках безумца. Он схватил ее и поволок к выходу, вытолкнул из дома, посадил в свой «Кадиллак» и увез упирающуюся женщину в неизвестном направлении.

Об этом похищении полиции сразу же рассказала 22-летняя дочь заложницы, работающая управляющей в местном кафе. Благодаря тому, что девушка узнала бывшего маминого сожителя, правоохранителям было легко выйти на след похитителя.

- Влюбленный мужчина вывез испуганную женщину в другой населенный пункт Всеволожского района, где начал требовать, чтобы та вернулась к нему, - сообщили в следственном комитете Ленобласти.

Но сложно представить счастливую семейную жизнь после такого. На протяжении долгого времени женщина слезно умоляла властного преследователя отпустить ее и расстаться мирно. В итоге, заболтав его, ей удалось вернуться домой.

Безумные страсти, хоть и поутихли, но еще не закончились. Доказывать, что всему виной неразделенная любовь 37-летнему мужчине еще предстоит. Полиция возбудила уголовное дело и продолжает расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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