Певица Слава представит в Санкт-Петербурге новый сольный концерт «Крик души»

Популярная российская исполнительница, любимица миллионов, обладательница яркой харизмы, неповторимая Слава, приглашает всех поклонников своего творчества на большой сольный концерт, который состоится 8 октября в БКЗ «Октябрьский».

Концерт станет вторым событием такого масштаба в карьере артистки. Первым было нашумевшее шоу «Откровенно», которое Слава презентовала в октябре 2015 года в Кремле. В рамках предыдущей программы не все идеи звезды удалось реализовать, поэтому новая программа под названием «Крик души» обещает стать ещё более наполненной и грандиозной. Подготовку Слава вместе со своей командой и режиссёрами Ниной Алексеевой и Александром Гришаевым начала задолго до премьеры.

В программе концерта прозвучат не только всем известные хиты, но и новые песни, такие как «Однажды ты», «Твой поцелуй», «Верная», «Мы теперь одни» - дует с Эмином, которые быстро завоевали любовь публики и несколько престижных премий в области популярной музыки.

«Поплачем, посмеёмся, попоём и потанцуем вместе...» - обещает певица Слава. Всегда открытая и искренняя со своими зрителями Слава готовит музыкальный вечер в формате задушевного разговора через песни, способные дотронуться до каждого сердца.

Начало в 19:00