2019-08-07T13:00:16+03:00
Досуг

Певица Слава представит в Санкт-Петербурге новый сольный концерт «Крик души»

Шоу пройдет 8 октября в БКЗ «Октябрьский»
Поделиться:
Слава даст концерт в БКЗ «Октябрьский».Слава даст концерт в БКЗ «Октябрьский».
Изменить размер текста:

Популярная российская исполнительница, любимица миллионов, обладательница яркой харизмы, неповторимая Слава, приглашает всех поклонников своего творчества на большой сольный концерт, который состоится 8 октября в БКЗ «Октябрьский».

Концерт станет вторым событием такого масштаба в карьере артистки. Первым было нашумевшее шоу «Откровенно», которое Слава презентовала в октябре 2015 года в Кремле. В рамках предыдущей программы не все идеи звезды удалось реализовать, поэтому новая программа под названием «Крик души» обещает стать ещё более наполненной и грандиозной. Подготовку Слава вместе со своей командой и режиссёрами Ниной Алексеевой и Александром Гришаевым начала задолго до премьеры.

В программе концерта прозвучат не только всем известные хиты, но и новые песни, такие как «Однажды ты», «Твой поцелуй», «Верная», «Мы теперь одни» - дует с Эмином, которые быстро завоевали любовь публики и несколько престижных премий в области популярной музыки.

«Поплачем, посмеёмся, попоём и потанцуем вместе...» - обещает певица Слава. Всегда открытая и искренняя со своими зрителями Слава готовит музыкальный вечер в формате задушевного разговора через песни, способные дотронуться до каждого сердца.

Начало в 19:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сыр с гайками: Петербуржец купил молочный продукт с «повышенным содержанием железа»
Пассажира рейса Симферополь-Петербург задержали за демонстрирование своих половых органов в самолете
Петербуржцев предупредили о неадекватном мужчине, избивающем женщин у метро «Ленинский проспект»
Спикер петербургского ЗакСа назвал главные задачи «нулевых чтений» бюджета на 2020 год
В Московском районе пройдут повторные испытания теплосетей
Не смог пережить развод: Пьяный петербуржец угрожал бывшей жене и 4-летней дочери ножом
«Любительницу наживы» поймали в Петербурге по пути на вечеринку
Пьяный сотрудник автомойки угнал машину клиента за 1,2 миллиона и разбил ее на трассе «Кола»
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют съезд
В Петербурге у жителя Дагестана украли 12 миллионов, скопленных на квартиру
В Сестрорецке из санатория украли банкомат
Петербургский мотоциклист обогнул Землю за 37 дней
«Зенит» обыграл «Барселону» на новом стадионе «Смена»