Путепровод на Оборонной улице в Колпино откроют до конца года

Пока одни «с ветерком» ездят на «Сапсане», другие по полдня ждут, когда эти самые поезда освободят проезд. Такая доля выпала на жителей Колпинского района: дорога до Петербурга лежит через железнодорожный переезд. Но уже сейчас над поездами тянется путепровод длиной в 330 метров – работы над новым участком объездной дороги Колпино вовсю кипят. Причем строители идут с опережением графика на полгода. И уже в декабре по новому мосту на Оборонной улице поедут автомобили. Ход строительства путепровода проверил в среду, 7 августа, врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

– Я когда-то жил в Колпино, хорошо знаю этот район. И за что я порадовался: самое главное здесь – это решение транспортных проблем. Это строительство нового путепровода совместно с РЖД. Кроме того, мы уже начали проектировать следующий путепровод – так называемый понтонный переезд, – отметил Александр Беглов.

Дорога с новым путепроводом – объездная. И она необходима, чтобы снизить движение в самом Колпино, а также вывести большегрузный транспорт за пределы города.

Во время рабочего объезда Колпинского района врио губернатора посетил и еще один строящийся объект – детский сад среди новостроек на Понтонной улице. Уже 1 ноября его планируют открыть для 120 маленьких местных жителей – именно на столько детей рассчитано учреждение. Строительство его тоже идет с опережением сроков.

Новый детский сад примет 120 детей. Фото: Пресс-служба Администрации Петербурга

Напомним, что за прошлый год в Петербурге построили 4 миллиона квадратных метров жилья – больше, чем в столице. А детсады и поликлиники за ними не поспевают. Однако уже в этом году в городе появятся 24 новых детских сада, 12 школ и 9 медучреждений.

КСТАТИ

В День рождения Колпино – 7 сентября – в городе откроют памятник детям войны. Об этом рассказал Александр Беглов во время рабочего объезда района. Ранее к врио губернатора с этой идеей обращались ветераны Великой Отечественной войны.