В поход с «Тропоходом», или Кто любит отдых на природе

Это состоявшийся взрослый мужчина 35-65 лет. Возможно, пенсионер, но достаточно обеспеченный. Ценит современные технологии и с удовольствием использует их на благо своему хобби. Спокоен, нетороплив, пожалуй, отчасти педантичен, но при этом авантюрен и точно любит приключения.

Вот портрет современного любителя отдыха на природе вне зависимости от степени активности - рыбалки, похода за грибами, ориентирования на местности и так далее. Составить его «Комсомолке» помогли специалисты сети магазинов навигационного оборудования «Тропоход». Они же отметили: современный покупатель все чаще предпочитает оформлять заказы через интернет-магазин, тем более что перед покупкой можно получить грамотную консультацию специалиста по телефону или в чате. В том числе и по вопросу доставки. Это удобно для клиентов из других городов России: они могут быть уверены, что к ним приедет именно то, что они хотели бы, и в указанные сроки.

Впрочем, и петербуржцы тоже полюбили онлайн-каталоги. Однако они получают удовольствие и от личного присутствия в магазине, где все товары можно рассмотреть, потрогать, осуществить полную настройку и получить полезные советы от консультанта лично.

- У нас бывает молодежь, спортсмены приходят, но реже, - рассказывает менеджер по продажам «Тропохода» Михаил Гусаков. - А первыми нашими клиентами как раз стали охотники и рыболовы, глубоко увлеченные своим хобби и тщательно подбирающие для себя снаряжение.

Магазины «Тропоход» существуют в Петербурге с 2005 года. Опыт огромный. Наш эксперт рассказывает, что изначально компания ставила себе целью популяризировать и пропагандировать радиотехническое оборудование среди любителей активного отдыха - от грибников до судоводителей, от горных туристов до рыбаков. И это удалось. Отчасти благодаря «Тропоходу», который уже стал именем нарицательным. Все больше людей приобретают устройства, которые помогут не заблудиться на любой местности.

Фото: Владимир Тушканов.

- Потребность в высокотехнологичных помощниках во всех видах активного отдыха была, есть и будет всегда - объясняет Михаил Гусаков. - Единственное, что утратило прежнюю востребованность, - это автомобильные навигаторы. Теперь они есть у каждого пользователя мобильного телефона. Но до сих пор незаменимы туристические навигаторы: они выведут из любой глуши в исходную точку. Причем практически во всех приборах есть топографические карты - с болотами, канавами и тропинками. Они могут вывести либо по дороге, либо по вашим же следам. Вообще портативные, ручные, «не убиваемые» навигаторы - наш основной оборот, что десять лет назад, что сейчас.

Вторая линейка популярного оборудования - рыбопоисковые эхолоты. Это акустические устройства, которые «проверяют» толщу воды ультразвуком. С их помощью можно понять, что есть в воде, и даже «прощупать» дно. На экране видно все, с чем луч «столкнулся». Качественные дорогие модели со структурным сканированием помогут не просто отличить рыбу от коряги, но и рассмотреть в деталях затонувший объект.

Кажется, что это стоит довольно дорого и не каждый может себе позволить такую роскошь, как электронный помощник в лесу и на воде. Однако нет. Например, можно полностью собраться в лес, купив палатку, спальник и простенькую GPS-систему для возвращения домой, и даже эхолот, при этом уложиться меньше чем в 30 тысяч рублей.

- Основатель нашей компании всегда придерживается такого принципа: человеку нужно только то, что ему нужно, - говорит Михаил Гусаков. - Мы можем собрать посетителю комплект для полноценного отдыха на природе практически в любой ценовой категории. Тот же эхолот может стоить хоть десять тысяч, хоть миллион - все зависит от запросов и потребностей покупателя.

Единственное, на чем все же не стоит экономить, - это бренд. Конечно, можно купить дешевое китайское устройство «ноунейм», но известно, что скупой платит дважды. Будете ли вы довольны, если техника откажет в самый неподходящий момент или программное обеспечение, разработанное непонятно где и кем, даст сбой и вместо заданной точки заведет вас куда-то в болото, при условии, что устройство вообще будет поддерживать нормальные карты? Тут все же лучше заплатить немного больше, но быть спокойным.

- К примеру, есть ключевые торговые марки эхолотов: Garmin, Lowrance, Raymarine, Humminbird, - рассказывает наш эксперт. - У них средний срок службы при интенсивном использовании не менее четырех лет. А дальше можно думать об остальных параметрах: например, размере экрана, источниках питания и так далее.

СПРАВКА «КП»

Сеть магазинов навигационного оборудования «Тропоход» существует в Петербурге с 2005 года. Сейчас компания насчитывает четыре магазина в городе, а также филиал в Великом Новгороде. В каждом из магазинов работают специалисты, которые могут не только проконсультировать покупателя по всем нюансам любой из представленной в ассортименте техники, но и помогут настроить оборудование.

«Тропоход» принимает участие в туристических слетах, соревнованиях по бездорожью и спортивных мероприятиях. Дважды в год стенд магазина можно увидеть на выставке «Охота и рыболовство» в «Экспофоруме».

В каталоге компании навигационное оборудование и оборудование для радиосвязи. Навигаторы, видеорегистраторы, эхолоты, картплоттеры, подводные видеокамеры, рации - портативные, автомобильные, морские и так далее.

С 2008 года «Тропоход» является официальным представителем компании Garmin. Кроме того, компания является официальным поставщиком Lowrance, Simrad, Raymarine, Furuno и многих других серьезных брендов.

Адреса магазинов:

- г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., 20

- г. Санкт-Петербург, ТЦ "Торговый двор", Московское шоссе дом 7

- г. Санкт-Петербург, Кондратьевский рынок, Полюстровский пр., 45

- г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова 35, ярмарка "Юнона"

- г. Великий Новгород, ул. Великая, д. 6, к.1

Контактный телефон: 8-800-555-36-80

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