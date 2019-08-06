Крыши в Петербурге хотят опутать «греющим кабелем», чтобы избавить от сосулек

Не за горами зима, а это значит, что совсем скоро Санкт-Петербург столкнется с одним из самых злейших своих врагов: сосульками и наледью на крышах. Чуть ударят морозы, как карнизы домов начинают обрастать частой ледяной бахромой – красивой, но смертельно опасной. Решить эту проблему чиновники обещают вот уже много лет – и, кажется, сейчас вечная борьба как никогда близка к развязке.

ОХЛАЖДАТЬ ИЛИ ПОДОГРЕВАТЬ?

Проблема сосулек и наледи куда более серьезная и опасная, чем может показаться на первый взгляд. Так, не далее как в феврале этого года от падения ледяной глыбы в Петроградском районе погиб студент – 23-летний Бабурбек Очилов. Несколькими днями позже на Загородном проспекте слежавшаяся масса снега и льда, сорвавшаяся с высоты, отправила в больницу восьмилетнюю девочку. А за неделю до этого в Приморском районе 25-летняя девушка заработала открытую черепно-мозговую травму, просто пройдясь по улице – с крыши на нее упал большой и острый ледяной обломок.

Жертвами сосулек, падающих с крыш, не раз становились случайные прохожие.Фото: Артем КИЛЬКИН

Бороться с наледью и сосульками в Северной столице планируют двумя способами: «охлаждая» чердаки и протягивая по ним специальные «греющие кабели». Но если первая технология уже опробована и активно внедряется (сделать все крыши города «холодными» планируют уже в 2020 году), то вокруг второй не утихают жаркие споры.

«Греющий кабель» - это, по сути, тот же «теплый пол», только на крыше. Под кровлей монтируют специальные нагревательные элементы и подают на них ток, который превращается в тепло. Система, прямо скажем, не из дешевых: прокладка одного погонного метра такого кабеля без учета монтажных работ, подключения щитка и датчиков температуры стоит от 150 до 250 рублей. В пересчете на одну крышу получится минимум 150 – 200 тысяч рублей. В пересчете на все городские крыши – несколько миллиардов. К тому же кабель мало проложить – нужно будет регулярно платить за электричество, которое он потребляет. Возникает резонный вопрос – за чей счет будем греть крыши? Одно из последних предложений – устроить собрание собственников и предложить голосование. А потом, если большинство решит вложиться в новинку, включить новую строчку в платежки или поднять стоимость графы «общедомовые нужды». На сколько именно – в Смольном сказать пока не готовы.

В сильные снегопады греющий кабель оказывается абсолютно бесполезен.Фото: Артем КИЛЬКИН

ОТ СОСУЛЕК НЕ СПАСЕТ

Открытым остается и другой вопрос – стоит ли вообще переплачивать? Эксперты уверены: не стоит.

- Сосульки образуются на счет подтаивания снега на крышах, - объясняет председатель ответа «Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере» Евгений Пургин. – Когда вода стекает на карниз, она охлаждается и замерзает. Так вот если чердак «холодный», кровля не нагревается, и снег не тает.

Греющий кабель, особенно маломощный, отмечает наш собеседник, от сосулек спасать не будет. При сильных снегопадах он абсолютно не эффективен: вокруг кабеля образуется канал, а сверху горой лежит снег. Оно и понятно, в общем-то – всю крышу не опутаешь, все равно где-то останутся пустые участки. А там уже все будет происходить по той же схеме: снег подтаивает, вода бежит на карниз и так далее. Если же увеличивать мощность системы, увеличится, во-первых, нагрузка на бюджет (ну или на наши с вами карманы, в зависимости от того, как и за чей счет все эти инновации будут финансироваться), а во-вторых, на энергетическую сеть самого дома. Максимальная электрическая нагрузка у нас в большинстве районов и микрорайонов устанавливалась еще в советское время, когда в каждой квартире на одной розетке не «висели» ноутбук, компьютер, телевизор, два телефона и так далее. Справятся ли они вдобавок ко всему этому еще и с тепловым кабелем – большой вопрос.

Сделать все крыши "холодными" в городе планируют в 2020 году. Фото: пресс-службы администрации Санкт-Петербурга

- Это решение, увы, может оказаться неисполнимым, - отмечает Пургин. – Просто по техническим причинам. А вот система «холодный чердак» исполнима в любом случае – были бы деньги. К тому же опыт по установке греющего кабеля у нас есть – несколько лет назад им был оборудован один дом на Петроградке. Увы, новшество себя не оправдало, и с наледью справиться не смогло.