Bonava. Перезагрузка: «Пароль Нейборхуд» снова действует в Санкт-Петербурге

Шведский девелопер «Бонава Санкт-Петербург» вновь запустил специальную городскую программу «Пароль Нейборхуд» в Петроградском и Красногвардейском районах Петербурга. А это значит, что жители города смогут получить бесплатный напиток, сувенир, скидку и множество других приятных мелочей в различных заведениях. Для этого нужно зайти в кафе, ресторан, магазин, библиотеку, отмеченное соответствующим стикером на дверях, и просто произнести: «Пароль Нейборхуд». Новая программа «Пароль Нейборхуд» действует до конца 2019 года.

Напомним, ранее программа была запущена в августе 2018 года и действовала в Санкт-Петербурге в течение двух месяцев.

- В 2019 году список партнеров расширился и стал включать еще больше кафе и ресторанов, музей, коворкинг, уникальный экомагазин товаров без упаковки и различные креативные пространства, - рассказали организаторы.

Bonava – шведский девелопер жилья и одна из лидирующих компаний в этом сегменте в Северной Европе.

Что такое «Пароль Нейборхуд»? В английском языке есть слово Neighbourhood, не имеющее прямого аналога в русском. Его можно весьма условно перевести как микрорайон. Однако Neighbourhood означает не просто определенную местность в пределах городской черты, но и сообщество людей, разделяющих общие ценности и подход к жизни. Жители нейборхудов Bonava смогут сформировать свой досуг, «путешествуя» от одного партнера программы к другому – из коворкинга в ресторан, из ресторана в креативное пространство, а оттуда – на фитнес. В процессе этого приятного тура петербуржцы лучше узнают своих соседей и заводят новые дружеские отношения, получая бонус от заведения по простому паролю.

Кто принимает участие в программе:

Петроградский район (нейборхуд Skandi Klubb)

Beef Zavod

Забыли сахар

Е.Д.А. и кофе

Кофейня Фильтр

Hitch

Забегаловка

Botanique Bar

W Garage Bar

PUFF

Jager

Студия цветов Fresh fleurs

Автомойка премиум класса «Лаборатория Автомобильной Красоты»

Ортодонтическая клиника iOrtho

Cалон красоты Four Seasons Lux

Фитнес-студия Barre One

Магазин товаров без упаковки «Крупа»

Коворкинг «Ясная Поляна»

Музыкальное образование Popsonica

Международный институт фотографии и кино

Музей занимательных наук «ЛабиринтУм»

Красногвардейский район (нейборхуд Magnifika Lifestyle и Magnifika Residence):

Е.Д.А. и кофе

Кулинарная студия Taste Lab

Центр дизайна ARTPLAY SPb

Библиотечный Центр Общения «Современник»

СПРАВКА

Bonava – шведский девелопер жилья и одна из лидирующих компаний в этом сегменте в Северной Европе. Компания представлена на восьми рынках: в Швеции, Германии, Финляндии, Дании, Норвегии, Санкт-Петербурге, Эстонии и Латвии. В 2018 году оборот компании достиг 1,4 миллиарда евро.