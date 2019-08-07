Ульяна Пылаева и Антон Лушичев дадут бесплатные мастер-классы в Севкабель порт

10 и 11 августа в Севкабель порт пройдут бесплатные открытые мастер-классы участников 5 сезона шоу «ТАНЦЫ» - Ульяны Пылаевой из команды Мигеля и Антона Лушичева из команды Егора Дружинина.

Выступление танцовщиков запланировано в рамках фестиваля ZAVTRA в бесплатной зоне на сцене Urban Village.

Вы сможете не только научиться модным танцевальным движениям в различных стилях и узнать, как не бояться раскрепоститься в танце, но и получить фирменные подарки от ТНТ — они достанутся самым активным гостям мастер-классов. Не пропустите уроки от лучших танцовщиков страны!

Проект «ТАНЦЫ» на ТНТ давно вышел за рамки развлекательного шоу и стал для танцовщиков и миллионов зрителей со всей России и ближнего зарубежья чем-то большим. Пять сезонов шоу совершили танцевальную революцию в стране и доказали, что талантливый и артистичный танцовщик может добиться не меньшей популярности, чем музыкант или актер. Новый, 6 сезон шоу, стартует 24 августа на канале ТНТ. Также в этом сезоне зрителей ждет и специальный детский выпуск шоу «ТАНЦЫ» – он выйдет в эфир 1 сентября.

Расписание мастер-классов:

10 августа 16.30 – Ульяна Пылаева

11 августа 16.30 – Антон Лушичев

Место проведения: Фестиваль ZAVTRA, зона свободного доступа Urban Village, Севкабель порт, Кожевенная линия, 40.