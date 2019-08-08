«Неудобных арестованных пересаживали в камеры к головорезам»: Проверка ФСИН нашла в «Крестах» множество нарушений

В Петербурге второй день работает "десант" из сотрудников ФСИН России. Работники центрального аппарата службы исполнения наказаний прилетел для проверки крупнейшего в Европе изолятора "Кресты". В СИЗО-1 Северной столицы ревизоры решили нагрянуть после того, как в Интернете опубликовали видео с жестокими пытками находящихся под стражей обвиняемых. На кадрах, уплывших в Сеть, видно, как неизвестные избивают одного из арестованных палкой, издеваясь над ним.

На следующих кадрах избитая жертва в темноте на камеру извиняется перед неким оперативником, читая по бумажке. Над обвиняемым смеются и оскорбляют его. Общественники опубликовали открытое письмо вслед за видео, направленное директору ФСИН России. В нем говорится, что сотрудники "Крестов" создали так называемый "актив" в изоляторе из спортивных "бойцов", которых отобрали среди арестованных. И те должны были перевоспитывать с помощью пыток и избиений "неудобных" обвиняемых.

На фото, по словам общественников, предполагаемые мужчины, избивавшие другого арестованного

- Источник сообщает, что в СИЗО-1 при непосредственном участии оперативников учреждения и ГОУ ФСИН были созданы 3 камеры, в которых проживали и проживают агенты оперативного управления из числа осужденных и следственно-арестованных, которым администрация СИЗО и оперативники ГОУ ФСИН передают незаконно мобильные телефоны, деревянные биты и другие запрещенные предметы, снабжают их домашней едой, создают льготные условия содержания в обмен на незаконные услуги по организации и проведению пыток к основной массе заключенных, - сообщает общественник Владимир Осечкин.

Одного из арестованных заставляют извиняться Фото: кадр из видео

И нагрянувшая из Москвы проверка уже косвенно подтвердила наличие в СИЗО специальных камер. Замначальника ФСИН России Валерий Максименко уже заявил, что в "Крестах" были специальные камеры с "головорезами", в которые отправляли неудобных арестованных для перевоспитания. При этом никакого контроля со стороны сотрудников изолятора не было. Ранее не судимых могли отправить в одну камеру с судимыми, что в принципе запрещено законом.

При этом уже известно, что в "Крестах" нашли массу нарушений. О них во ФСИН России пообещали рассказать в ближайшее время. Все материалы будут направлены в прокуратуру и СКР, При этом в СУ СКР по Петербургу, не дожидаясь выводов ФСИН, начали уже свою проверку после публикации видео с пытками.

В «Кресты-2» – самый большой следственный изолятор Европы – арестанты переехали в декабря 2017-го. Огромный комплекс в Колпино рассчитан на четыре тысячи человек. Подследственных и подсудимых, ожидающих конвоирования или экстрадиции селят в двухместные и четырехместные камеры площадью 15 или 30 «квадратов».

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