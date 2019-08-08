«Спелый и сочный Квентин»: Собчак поделилась впечатлением после встречи с Тарантино

Сегодня, 8 августа, в широкий прокат выходит девятый фильм знаменитого кинорежиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», о котором маэстро подробно рассказал "КП" в эксклюзивном интервью. Чтобы представить картину, в Москву прилетел сам мастер. Он прогулялся по Кремлю, осмотрел достопримечательности, а вечером на закрытом показе ленты его подловила светская львица Ксения Собчак. Телеведущая просто не могла упустить шанс сфотографироваться с режиссером таких культовых фильмов как «Джеки Браун», «Бешенные Псы», «Криминальное чтиво», «Убить Билла», «Бесславные ублюдки» и многих, многих других. Снимок с мастером диалогов Собчак опубликовала у себя в Инстаграм.

Телеведущая назвала режиссера "сочным и свежим"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Сочный и спелый Квентин, - поделилась впечатлениями от встречи с киноделом знаменитость.

Собчак рассказала, что режиссер отметил, что за последние годы столица сильно изменилась. «Был в 2004, как же сильно похорошела Москва», - процитировала Тарантино телеведущая.

Разумеется, светская львица посоветовала всем к просмотру новую картину режиссера, подчеркнув, что это «обязательно». Судя по радостной улыбке Собчак на фото, так оно и есть.

Сюжет фильма «Однажды в Голливуде» рассказывает о звезде телевизионных вестернов, которого играет Леонардо ДиКаприо. Он стареет и чувствует, что становится менее востребованным. Поддерживает его лучший друг, ветеран войны, в исполнении Брэда Питта. По соседству с ними селится молодая пара, режиссер Роман Полански и его жена, актриса Шэрон Тейт. Все хорошо складывается, однако никто не предполагают, что в скором времени бандиты из группировки Чарльза Мэнсона нападут на дом голливудских звезд.

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