«Угадайте кто?»: В соцсетях гадают, кого нежно обнимает Бузова
Подписчики известной певицы Ольги Бузовой ломают голову над тем, кого же так нежно к груди прижимает звезда. Телеведущая опубликовала в своем Instagram фотографию с загадочным молодым человеком. Однако лица юноши не видно, только красивая широкая спина в белой футболке и короткая модная стрижка. Сама Бузова с томным взглядом обхватила шею неизвестного кавалера.
- Несмотря ни на что, мы сделали это. Вот он «мой» Лайкер. Угадайте кто? – предложила Бузова.
Лицо молодого человека певица тщательно держит в тайнеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
В комментариях к фотографии подписчики певицы стали наперебой выдвигать догадки, кто же стал счастливчиком.
- Не знаю кто, но плечи у него что надо, - игриво заметила Алена Водонаева.
Поклонники телеведущей решили, что в объятиях она держит певца Эл Джея, либо Олега Майями. А может и блогера Давида Манукяна. Некоторые пошутили, что, судя по прическе блонд, это никто иной, как Борис Моисеев.
- Но судя по объятиям, страсти тут нет, - заметили подписчики.
Интригующий снимок Бузова опубликовала, по всей видимости, чтобы привлечь внимание фанатов к новому клипу. Реальных кавалеров певица уже давно не представляла обществу. Как сама признается телеведущая, отношений с мужчинами у нее не было с момента развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
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ИСТОЧНИК KP.RU