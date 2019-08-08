Студенты из разных стран и жители города очистят Канонерский остров

11 августа на Канонерском острове пройдут «Чистые Игры». Мероприятие станет международным. Бороться с мусором придут студенты из Италии, Австрии, Индии, Египта, Турции, Алжира, Пакистана, Македонии и Китая. Уникальная возможность сделать полезное дело и попрактиковать иностранные языки. Приглашаем всех желающих присоединиться к акции.

«Чистые Игры» - командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники находят артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В среднем за игру собирают от 1 до 5 тонн мусора.

11 августа будет развлекательная программа, обучающие экоактивности и пикник для всех участников. Победители получат призы от партнеров. Мероприятие бесплатное. Для участия собирайте команду от 2 до 4 человек и регистрируйтесь на сайте.

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Начало мероприятия в 11:00

Адрес: Санкт-Петербург, Канонерский остров, д.7

СПРАВКА

В последний раз «Чистые Игры» на Канонерском острове проходили в 2016 году. За полтора часа тогда удалось собрать 2.5 тонны мусора.

«Чистые Игры» - зародились в 2014 году. Всего с момента основания проекта в Санкт-Петербурге в «Чистых Играх» участвовали более 6 тысяч человек, собрав 142 тонны мусора.