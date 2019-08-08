Театр Эстрады им. А.Райкина закрывает летний сезон

Дорогие друзья Театра Эстрады им. А.Райкина! Мы закрываем летний сезон, чтобы вернуться к вам уже только в сентябре! Напоминаем, что осенью Театру Эстрады исполняется 80 лет, и мы совсем скоро будем готовы принимать ваши поздравления! Ну, а в завершении нашего бесконечного театрального праздника: Андрей Носков в постановке «Здрасьте, я ваша тётя!», гомерически смешное «Шоу для настоящих леди», музыкальная комедия «Искусство жениться» и «Феномены» по пьесе Григория Горина с Андреем Федорцовым в главной роли! В следующий раз мы увидимся с вами только 20 сентября! Не скучайте. И не драматизируйте!

PS И скоро, 15 августа будет сюрприз - День "Э"!

11 августа Театр Эстрады им. А.Райкина представляет спектакль «Здрасьте, я ваша тётя!». Актёр Андрей Носков поставил и сыграл главную роль в искрометной комедии - истории безработного авантюриста Бабса Баберлея, волею случая вынужденного «превратиться» в очаровательную бразильскую тетушку-миллионершу, прекрасно знакома каждому зрителю по фильму «Здравствуйте, я ваша тетя!» с Александром Калягиным в главной роли. Мало кто знает, что эта постановка имеет долгую и успешную театральную судьбу. Написанная в конце XIX века английским драматургом Брэндоном Томасом, пьеса «Тетка Чарлея» впервые была поставлена Лондонским Королевским театром в 1892 году. Несколько лет с невероятными аншлагами пьеса шла на Бродвее. У Андрея Носкова, выступившего и в качестве режиссера спектакля, и в качестве исполнителя главной роли, была очень непростая задача… Но, судя по аншлагам на каждом спектакле и искреннему смеху в зрительном зале, ему это удалось…

В спектакле заняты: А. Макин, А.Носков, з.а.России Е. Игумнова / М. Семёнова, А. Васильев, А. Буцук, А. Черкашин, Ю. Шахмуратова, Д. Янковская / А. Лазо, Д. Гоголин, А. Янко

Начало в 19.00.

Категория: 12+.

Продолжительность: 2 часа 40 минут с одним антрактом.

Билеты

14 августа вас ждёт умопомрачительное «Шоу для настоящих леди» - сюжет этой веселой музыкальной комедии хорошо знаком зрителям по голливудскому фильму «В джазе только девушки». Правда, спектакль представляет немного другую версию, наиболее близкую к реальным событиям: в начале 30-х годов прошлого века два актера, чтобы выжить в период кризиса и Великой депрессии, тайно переоделись в женщин-актрис и участвовали в предвыборной кампании сенатора Бена Брауна… Спектакль поставил замечательный комедийный режиссер Владимир Глазков. Яркий, динамичный, с песнями, танцами и искрометным юмором, он сразу же полюбился публике, а игра молодых талантливых актеров заслужила благожелательные отзывы строгих критиков.

В спектакле заняты: И.Архипов, А.Янко, А.Кастрица, А.Кипина, А.Кухоткина, А.Лазо, М.Насырова, О.Павлюкова, А.Савастова, А.Хиппонен, , К.Галстян, К.Петров, А.Шильников, А.Шпунгин, Д. Мамонов, Ю. Михайлик, И. Ярошевич

Начало в 19.00.

Категория: 12+.

Продолжительность: 3 часа с одним антрактом.

Билеты

15 августа Театре Эстрады им. А.Райкина можно увидеть остроумную музыкальную комедию «Искусство жениться»!

Она поставлена по мотивам пьесы Оскара Уайльда «Как важно быть серьезным». Автор постановки – известный режиссер, автор самых успешных спектаклей Театра Эстрады Владимир Глазков. Настоящий мастер «легкого жанра», он создал изящную комедию, наполненную атмосферой Англии прошлого века, стильной «джазовой» музыкой Владимира Баскина, сохранив при этом острый и афористичный язык классика английской драматургии.

«У нас в спектакле играют: народный артист России, лауреат «Золотой маски» Виктор Кривонос, Светлана Вильгельм-Плащевская – звезда мюзикла «Пола Негри», Сергей Сафронов, который сейчас в Театре Наций играет императора России, - говорит режиссер. - Конечно, заняты молодые актеры Театра Эстрады, выпускники нашего с Гальцевым курса. Многие из них делают уже заметные шаги в сериалах, в большом кино. Ольга Павлюкова недавно снялась в фильме Владимира Бортко… Музыку специально для спектакля написал композитор Владимир Баскин. Он выпустил только что «Портрет Дориана Грея» и «Алису в Стране Чудес».

Начало в 19.00.

Категория: 12+.

Продолжительность: 2 часа с антрактом.

Билеты

И, наконец, 16 августа в Театре Эстрады им. А. Райкина покажут спектакль «Феномены» по пьесе замечательного писателя-сатирика и драматурга Григория Горина. Действие этой доброй и смешной комедии происходит в Москве накануне Олимпиады. Город замер в ожидании важного спортивного события… Тем временем по приглашению научного журнала в столицу приезжают трое «феноменов» – людей с экстраординарными способностями. Один из них видит сквозь стены, другой передвигает предметы силой взгляда, а третий читает чужие мысли! Конечно, вскоре выясняется, что двое из них – не совсем уж такие уникумы… Но важнее другое. Ведь в нашем мире способность бескорыстно любить другого человека – это куда больший дар, чем умение взглядом перемещать по столу спички… Как и во всех пьеса Григория Горина, в комедии «Феномены» есть и тонкий юмор, и удивительная простота, и глубокое понимание сложной природы человека. Спектакль поставлен замечательным комедийным режиссером Александром Синотовым, а главные роли в нем исполняют блистательные актеры, любимцы публики.

В спектакле заняты: А.Федорцов, А.Носков, О.Базилевич, А.Васильев, .Сафронов / А. Гульнев, А. Аверков / С. Куницкий, М.Семёнова / Н. Тарыничева

Начало в 19.00.

Категория: 12+.

Продолжительность: 3 часа с одним антрактом.

Билеты