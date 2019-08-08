2019-08-08T15:25:12+03:00
Досуг

Творческий вечер Ренаты Литвиновой 28 октября в Петербурге

Встреча состоится в большом зале Филармонии
Поделиться:
Рената Литвинова.Рената Литвинова.
Изменить размер текста:

28 октября в Санкт-Петербургской Академическая Филармония им. Д.Д. Шостаковича пройдет творческий вечер Ренаты Литвиновой.

Рената Литвинова – талантливая актриса, сценарист и режиссер, подарившая миру фильмы «Последняя сказка Риты», «Богиня: как я полюбила», «Зеленый театр в Земфире» и многие другие. Образы героинь Ренаты из фильмов «Небо. Самолет. Девушка», «Страна глухих», «Граница», «Мне не больно» навсегда поселились сердцах поклонников ее таланта. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, она вызывает восторг и уважение со стороны и зрителей, и критиков.

Необычная, ярка, элегантная Рената Литвинова встретится со своими поклонниками 28 октября в большом зале Филармонии.

Начало в 20:00

Билеты

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24