Творческий вечер Ренаты Литвиновой 28 октября в Петербурге

28 октября в Санкт-Петербургской Академическая Филармония им. Д.Д. Шостаковича пройдет творческий вечер Ренаты Литвиновой.

Рената Литвинова – талантливая актриса, сценарист и режиссер, подарившая миру фильмы «Последняя сказка Риты», «Богиня: как я полюбила», «Зеленый театр в Земфире» и многие другие. Образы героинь Ренаты из фильмов «Небо. Самолет. Девушка», «Страна глухих», «Граница», «Мне не больно» навсегда поселились сердцах поклонников ее таланта. Заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной премии России, она вызывает восторг и уважение со стороны и зрителей, и критиков.

Необычная, ярка, элегантная Рената Литвинова встретится со своими поклонниками 28 октября в большом зале Филармонии.

Начало в 20:00

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