2019-08-08T18:09:33+03:00
Общество

Выбираем концепцию: В Петербурге стартовал второй этап голосования по арт-парку

Жители Северной столицы сами смогут определить, что им нужнее: современное пространство с театрами и музеями или просто зеленая зона
Петр КИБЕР
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Петербуржцы уже проголосовали за название "Тучков буян", а теперь им предстоит определить концепцию арт-парка. Фото: art-park.spb.ruПетербуржцы уже проголосовали за название "Тучков буян", а теперь им предстоит определить концепцию арт-парка. Фото: art-park.spb.ru
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В истории Санкт-Петербурга еще не было такого примера, когда жители города сами выбирали, каким сделать и как назвать новое общественное пространство. Но сейчас эта возможность у них есть. Сначала было выбрано имя - лидирует вариант «Тучков буян» (по историческому названию местности), а 5 августа был запущен второй тур народного голосования, в котором определится, каким станет будущий арт-парк на проспекте Добролюбова.

- Территория нового парка на месте бывшего Судебного квартала настолько велика, что, помимо центрального объекта - Театра танца Бориса Эйфмана, там может разместиться много разных площадок. Именно петербуржцам предстоит решить появятся там парковые, спортивные, досуговые, рекреационные или какие-то другие зоны, - заявил в эфире одного из городских телеканалов врио губернатора Северной столицы.

Современно и функционально

Каким все же должен стать новый парк, «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» рассказал архитектор, член Градостроительного совета, Сергей Орешкин.

- Такая ценная территория не должна оставаться просто зеленой зоной. Здесь должен быть объект функционального назначения. Тем более, что тут появится театр танца Бориса Эйфмана, - уверен специалист.

Другой вопрос, что и сам проект театра еще может измениться - его делали до решения превратить территорию бывшего института прикладной химии и несостоявшегося Судебного квартала в общественное пространство.

Что построить в новом парке - вот главный вопрос второго этапа голосования. Фото: art-park.spb.ru

Что построить в новом парке - вот главный вопрос второго этапа голосования. Фото: art-park.spb.ru

Что касается концепции, то вариант столичного «Зарядья», с которым сравнивают будущий арт-парк, Петербургу не подходит.

- Ни в коем случае. Москва - олицетворение всех регионов страны. Там попытались показать всю Россию в одном пространстве. У нас - другое дело. Здесь должен быть более региональный парк. Его стоит посвятить истории города, его людям, личностям, событиям, - считает Сергей Иванович. - У нас до сих пор нет музея архитектуры. Они есть в Москве, Хельсинки, Шанхае - где угодно, но не в городе, известном своей архитектурой! Вот идея для парка.

Приглашаем лучших зодчих. Мы же Окно в Европу!

А вопрос быть пространству современным, или оставаться как город классическим, пусть и немного старомодным, вызвал однозначную реакцию архитектора.

- Современным. Историю надо показать, хоть под куполами, хоть под открытым небом, но мы должны не отставать от мировых тенденций в архитектуре, - сказал эксперт.

При этом создавать новый арт-парк должны ведущие зодчие планеты.

- Нужен открытый конкурс. Пусть участвуют все. Оптимальный вариант - консорциум именитых мировых архитекторов и молодых российских бюро. Первые способны реализовать масштабный проект, а вторые получат бесценный опыт, - уверен Сергей Орешкин. - Ограничивать участие нельзя. Мы же окно в Европу, как и задумывал Петр I.

Высказать свое мнение можно на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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