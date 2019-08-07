2019-08-08T19:41:09+03:00
Досуг

Ночь кино в Люксор: страшилки для самых смелых

Ждем всех 9 августа на специальный киносеанс
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Зрители увидят два хоррора "Вельзевул" и новинку недели "Страшные истории для рассказа в темноте".Зрители увидят два хоррора "Вельзевул" и новинку недели "Страшные истории для рассказа в темноте".
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Этой ночью кошмары станут реальностью...

9 августа в 22:00 зрителей кинотеатра "Люксор" ждет "Ночь кино", где каждый сможет найти себя и свой страх. В этот раз зрители увидят два хоррора "Вельзевул" и новинку недели "Страшные истории для рассказа в темноте" по стоимости билета за один фильм – 400 рублей.

В своё время серия детских книг "Страшные истории для рассказа в темноте" перепугала массу детей по всему Западу. Теперь же, благодаря Гильермо дель Торо, те самые кошмары, от которых стынет кровь в жилах, станут реальностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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