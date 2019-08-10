«Человек, который писал конституцию»: Ксения Собчак рассказала о своем отце в его день рождения

Светская львица Ксения Собчак стала известна не только благодаря своим скандальным выходкам в 2000-х годах и проекту «Дом-2». В первую очередь, она дочь крупной политической фигуры в прошлом и первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который сыграл решающую роль в возвращении Северной столице ее исторического названия. Сегодня, 10 августа, политическому деятелю, который умер еще в 2000-м году, могло бы исполниться 82 года. Ксения Собчак вспомнила об отце на своей странице в социальной сети Instagram.

- Сегодня очень важный для меня день. День рождения моего папы. Человека, который в числе прочего, писал конституцию нашей страны, - написала светская львица.

Анатолию Собчаку сегодня исполнилось бы 82 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

Также телеведущая добавила, что день рождения ее отца совпадает с «важным днем для всей страны», так как сегодня несогласные с государством граждане собираются выйти на митинги, посвященные выборам.

- День, когда люди выйдут отстаивать права и свободы, прописанные в этой конституции. Приведу здесь любимую фразу моего папы, из далекого 91-го года: «Нельзя позволить чтобы правоохранительные органы стали правохоронительными» . Прошли десятилетия, а фраза эта актуальна и сейчас. Мудрости сегодня и зрелости всем, кто идет на проспект Сахарова, - добавила светская львица.

Последнее время от Ксении Собчак не часто можно услышать высказывания на политические темы. В основном она занята романом с режиссером Константином Богомоловым, да ссорами с музыкантом Сергеем Шнуровым. Кстати, в ближайшее время Ксению могут ждать приятные хлопоты. Если слухи о ее скором замужестве с возлюбленным окажутся правдой, Собчак придется готовиться к свадьбе.

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