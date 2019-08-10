2019-08-10T20:06:38+03:00
Спорт

«Многие спортсмены возвращались после тюрьмы»: Футбольный комментатор оценил шансы Кокорина вернуться в «Зенит»

Нападающий сине-бело-голубых заявил, что готов играть бесплатно
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Кокорин хочет вернуться играть в "Зенит" даже бесплатноКокорин хочет вернуться играть в "Зенит" даже бесплатноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся сейчас в исправительной колонии в Белгородской области, заявил, что хочет «завершить карьеру в «Зените» и даже «готов играть бесплатно». А ведь раньше, по примерным данным, он получал около 5 миллионов евро в год. О своем желании нападающий рассказал после товарищеского матча в ИК-4, на в котором его команда с хавбеком «Краснодара» Павлом Мамаевым выиграла у «Салюта» со счетом 4:2. Однако каковы реальные шансы Кокорина вернуться в большой спорт? Ведь контакт 28-летнего форварда с «Зенитом» был рассчитан до конца июня.

Кокорин и Мамаев сидят в тюрьме по обвинении по трем статьям: «хулиганство», «побои и умышленное причинение легкого вреда». Все началось с загула в ночь на 8 октября 2018 года в Москве. Тогда закадычные друзья оказались замешаны в двух драках: с водителем «Мерседеса» и чиновником из Минпромторга Денисом Паком в «Кофемании». Похулиганить и разойтись футболистам не удалось. Поднялся громкий скандал, а за ним уголовное дело. В итоге 13 июня 2019 года спортсмены получили реальные сроки: Кокорин – полтора года колонии, Мамае – 1 год и 5 месяцев.

Сначала общественность и фанаты «Зенита» возмутились поведением своего героя. Однако после футбольное сообщество решило поддержать Кокорина. «Зенитовцы» публиковали с соцсетях посты в поддержку своего нападающего м выражали надежду выйти с ним снова на поле. Даже главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак сказал: «Я буду рад, если он скорее к нам вернется и заключит контракт».

Известный спортивный комментатор Константин Осипов тоже не исключил возвращение Кокорина в строй. В беседе с «КП»-Петербург он рассказал, что подобные случаи в истории уже были и заканчивались триумфальным возвращением.

- Я не вижу ничего предосудительного. И Стрельцов (Советский футболист Эдуард Стрельцов, играл за московский «Торпедо», прим. редакции) возвращался отсидевши. Говорят - тюрьма не исправляет, но я думаю, что Кокорин многое понял, - рассказал Осипов.

История мирового футбола знала много случаев, когда люди выходили из тюрьмы и прекрасно играли, отметил комментатор. Главное, что поможет Кокорину восстановиться – это хорошая игра и голы. Тогда он сможет быстро реабилитироваться в спорте.

Что касается здоровья футболиста и его нынешней подготовки, то тут, считает Осипов, тоже беспокоиться не стоит.

- Да, у него были проблемы со здоровьем. Но сейчас хорошая медицина. К тому же в каждом клубе есть свои врачи, тренеры, целая команда людей, которая может быстро привести его обратно в форму. Наверное, когда Кокорин выйдет, «Зенит» предложит ему новый контракт и наймут специалистов, чтобы его подготовить, - предположил собеседник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Каков будет итог дела Кокорина и Мамаева: выпустят ли футболистов на свободу или же отправят в колонию

В понедельник в Пресненском суде Москвы состоялся очень длинный матч. В первом тайме по «воротам» футболистов был нанесен разящий удар. Прокурор потребовал признать всех четверых виновными и дать им реальный срок - полтора года колонии общего режима (подробности)

Обвинение запросило реальные сроки заключения Александру Кокорину и Павлу Мамаеву

Этот бесконечный матч близится к завершению. Вот-вот, на этом, или следующем заседании должен выступить обвинитель. Будут еще прения, а футболистам дадут последнее слово (подробности)

Наркотики, смертельные ДТП и подготовка терактов. За что футболистов отправляли в тюрьму

"КП" вспомнила криминальные примеры в России и зарубежом (подробности)

Кокорин и Мамаев: о скандальных событиях за полторы минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Зенит» - «Енисей»: Онлайн-Трансляция 26 мая 2019 года матча 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Текстовая онлайн-трансляция матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало– в 14.00. (Мск).
Зенит-Енисей 26 мая 2019 года: Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 30 тура чемпионата российской Премьер-лиги по- футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Енисей» (Красноярск). Команды сыграют в воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 14.00. (Мск)
Новости 24
Нарисованная «очередь за визами» появилась на стене здания Генконсульства в Петербурге
В заброшенном здании Сенного рынка произошел пожар
Сладкое ДТП:В Петербурге перевернулась «Газель» с арбузами и дынями
Три машины и мотоциклист разбились о бетонные блоки на Ленинском проспекте
По Пулковскому шоссе пробежало стадо баранов
Учителя биологии из Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании ученицы
На Пулковском шоссе образовалась пробка из-за сбитого барашка
Автомобилисты «расчистили» пробку для скорой, чтобы спасти ребенка в Петербурге
На улицах Репино заметили «шляпников» на ретромобиле
День упавшего грузовика: На Ленинградском и Приморском шоссе образовались пробки
В ночном пожаре на Пулковском шоссе сгорел автомобиль
Ваши документы: Сотрудник ДПС обыскал обнаженную девушку в центре Петербурга
Четыре съезда перекроют на развязке КАД с проспектом Энгельса
Погода на выходные 10 и 11 августа 2019 года в Петербурге: тепло, но дождливо
В Смольном рассказали, как начисляли плату за ЖКХ в июле
Курбан-Байрам ограничит движение транспорта 11 августа
Краснокнижного гуся выловили из Фонтанки в Петербурге
«Арена героев» ограничит движение в центре Петербурга с 12 августа
На Софийском бульваре в Пушкине высадили 11 тысяч цветов
На станции Ручьи электричка сбила человека
Электродепо «Южное» в Петербурге планируется открыть 1 сентября
В Петербурге отметили 75-летие окончания Ленинградской битвы
Пьяный житель Колпино угрожал полицейским автоматом и ножом
Памятник Гранину доработают, чтобы защитить от скейтеров
Два фотографа с птичками обокрали китайского туриста у «Авроры»