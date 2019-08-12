2019-08-12T20:22:33+03:00
Общество

Участница конкурса «Миссис Россия 2019» из Санкт-Петербурга: «Я с самого начала знала, кто победит»

Александра Кузнецова рассказала про скандальный итог шоу [фото]
Алена ЧИЧИГИНА
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Участница конкурса «Миссис Россия 2019» из Санкт-Петербурга: «Я с самого начала знала, кто победит»Участница конкурса «Миссис Россия 2019» из Санкт-Петербурга: «Я с самого начала знала, кто победит»Фото: Предоставлено
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Отзвучали фанфары и громкие аплодисменты! В Москве завершился конкурс красоты «Миссис Россия 2019». Победительницей стала 33-летняя мама двоих сыновей из Геленджика Екатерина Нишанова. Еще один важный титул и право представлять Россию на ежегодном международном телеконкурсе «Миссис Земной шар» выиграла Ксения Кривко из Кемерова, у которой четверо детей.

Фото с церемонии награждения, которую вели заслуженный артист России Дмитрий Дюжев и вице-президент конкурса Екатерина Камиллери, расползлись по сети. Однако пользователи не стали восхищаться мамочками, вышедшими на подиум, а, наоборот, обсудили внешность победительниц. Понеслись фотожабы, насмешки и оскорбления.

Александра Кузнецова взяла почетный титул «Миссис Планета Женщин». Фото: Предоставлено

Александра Кузнецова взяла почетный титул «Миссис Планета Женщин».Фото: Предоставлено

Однако у других участниц, которые вместе с коронованными особами выходили на сцену, нет вопросов ни к жюри, ни к победительницам.

- Знаете, я с самого начала делала ставку как раз на них обеих, - говорит Александра Кузнецова, представлявшая Санкт-Петербург. – Сразу было видно, что они очень тщательно подготовились к конкурсу. У Екатерины наряд даже на каждый день и каждый выход был подобран так, что хоть сейчас на красную ковровую дорожку. Да, у нее было время продумать все детально, еще четыре месяца назад она узнала о том, что поедет на Всероссийский конкурс представлять Геленджик. У Ксении просто невероятная группа поддержки. Кажеся. что полгорода приехало в Москву ее поддержать. Однако и без всего этого я считаю, что победительницы достойны титулов.

К слову, у нашей собеседницы хоть и было минимум времени на подготовку – всего две недели - она все же сумела с честью представить Северную столицу. Итог таков: Александра Кузнецова взяла почетный титул «Миссис Планета Женщин».

- Я очень рада! До сих пор прихожу в себя! – ответила красавица, когда мы позвонили ее поздравить. – Большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал. Очень приятно, когда столько людей вокруг откликнулись. У меня прекрасное платье на финальный выход, для дефиле в купальниках мне предоставила наряд дизайнер из Нижнего Новгорода Алена Кузнецова. Говорят, что именно благодаря бирюзовому бикини и парео, я была одной из самых эффектных на подиуме.

Александра Кузнецова в бирюзовом наряде была одной из самых ярких на подиуме Фото: Предоставлено

Александра Кузнецова в бирюзовом наряде была одной из самых ярких на подиумеФото: Предоставлено

Александра воспитывает двухгодовалого сына Арсения. Ради конкурса впервые им пришлось так надолго расстаться. Подготовка длилась неделю – репетиции, фотосессии, поездки.

- Но мы все это время были с ним на связи, малыш был у моих знакомых в Подмосковье, - рассказывает Александра. – Сейчас мы вместе, я ему показала ленту и корону, но в руки пока не даю, боюсь, что мой богатырь не рассчитает силы и может ее поломать. Конечно, сейчас мое главное счастье – вернуться к сыну. А осенью снова вернусь к конкурсам красоты, только уже не в качестве участницы, а соорганизатора. Уже поступили предложения.

Александра воспитывает двухгодовалого сына Арсения. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Александра воспитывает двухгодовалого сына Арсения.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ТТХ Александры КУЗНЕЦОВОЙ

рост 165 см

Объем груди 80 см

Объем талии 65 см

Объем бедер 95 см

daryasemmdaryasemm
Рыжий фермер
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Еще одна красавица из наших краев - 25-летняя жительница Ленобласти Дарья Яковлева. Она стала победительницей в номинации «Миссис Интернет». Вполне логично, ведь она популярный блогер, в соцсетях рассказывает о своей фермерской и семейной жизни. В хозяйстве у нее около 40 коз и овец, быков, 200 кур, два кота и две собаки, одна лиса. А еще муж и дочка. Следит за жизнью фермерши 90 тысяч человек!

Логично еще и то, что один из спонсоров конкурса, который занимается экологичными продуктами, сделал ее лицом марки.

«Миссис Россия – 2019» Екатерина Нишанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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