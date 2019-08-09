2019-08-09T11:51:52+03:00
Происшествия

Машина влетела в толпу пешеходов на углу Ленинского проспекта и Десантников в Петербурге

Три человека пострадали, одного придавило машиной [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобиль влетел в толпу пешеходов в ПетербургеАвтомобиль влетел в толпу пешеходов в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Жесткая авария произошла утром в пятницу, 9 августа, в Красносельком районе Санкт-Петербурга около 11 часов. На пересечении Ленинского проспекта и улицы Десантников на мокром после дождя асфальте столкнулись две иномарки. Водители живы, у них сработали подушки безопасности. Но во время удара машина влетела в толпу пешеходов, которые ждали зеленый свет светофора. Как минимум три человека пострадали.

- Я только проезжала там: лежат на асфальте два тела в крови, - рассказала одна из свидетельниц происшествия.

Три человека пострадали, один очень серьезно Фото: СОЦСЕТИ

Три человека пострадали, один очень серьезноФото: СОЦСЕТИ

Также очевидцы рассказали, что один из молодых людей, лет 30-ти, лежит под машиной, придавленный задним колесом. О том, живы раненные или нет, очевидцы пока что не рассказывают. На месте ДТП уже находятся четыре кареты скорой помощи, две реанимации и пожарная машина.

Все произошло мгновенно. По данным ГИБДД Петербурга, 82-летний водитель на «Кио Рио» не пропустил «Хендай Солярис». От удара «Хендай» вылетел на тротуар и сбил трех пешеходов, которые ждали на светофоре.

На месте аварии картина страшная: сбитый столб с указателем «пешеходного перехода», вокруг кровь и разбросанные вещи. В итоге пострадали две женщины, у них средней тяжести травмы. 30-летний парень в тяжелом состоянии.

Пока медики спасают жизнь пострадавшим, сотрудники дорожной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии, чтобы в последствии привлечь ответственных за этот жуткий случай.

Автомобиль влетел в толпу пешеходов на перекрестке в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

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