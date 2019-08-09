9 августа в Санкт-Петербурге прозвучит Симфония всепобеждающего мужества

В Северной столице появился еще один официальный праздник - День окончания Ленинградской битвы. Теперь он будет отмечаться 9 августа. А в этом году еще и юбилей - 75 лет. О том, как город проведет эту памятную дату, рассказали на пресс-конференции в Доме журналиста на Невском.

ВАЖНО ПОМНИТЬ

- Для нас, ленинградцев и петербуржцев, есть несколько священных памятных дат, которые мы чтим, - отметил председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. - Это 8 сентября 1941 года - день начала блокады, это 18 января 1943 года - День прорыва блокады, 27 января 1943 года - День полного освобождения. И вот теперь в историческую память Петербурга возвращается День окончания Ленинградской битвы. Важно помнить эти события, рассказывать о них, сформировать исторические традиции празднования, особенно среди молодежи.

К сожалению, участников тех скорбных дней с каждым годом становится все меньше. Все меньше тех, кто может передать свои воспоминания и эмоции. Заместитель главы Комитета по социальной политике города Галина Колосова рассказала, что сейчас в Санкт-Петербурге проживает около 107 тысяч ветеранов, 4,5 тысячи из которых в свое время получили медаль «За оборону Ленинграда». 75 тысяч ветеранов являются обладателями знака «Жителю блокадного Ленинграда». Очередная дата - это возможность еще раз обратиться к тем событиям и снова поблагодарить наших дедов за те неимоверные усилия, которые они приложили, чтобы сейчас у нас было мирное небо над головой.

Ленинградская битва часто становится темой для реконструкции боев. Фото: Михаил Фролов.

ИНИЦИАТИВА ОТ ВЕТЕРАНОВ

В официальном календаре праздник появился благодаря инициативе ЗакСа Петербурга. Предложение от ветеранских организаций, которые обратились к депутатам, появилось в 2017 году.

- Такого величия духа, как в те годы, не было нигде! Ленинградская битва является символом мужества и героизма всех советских солдат, - заявил председатель Комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок. - То, что этой даты до сих пор не было в перечне памятных для Санкт-Петербурга, - историческая несправедливость.

Депутаты решили вернуть справедливость. Решение приняли единогласно, без всяких возражений. Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров поддержал, документы быстро приняли и подписали.

Дата - 9 августа - выбрана не случайно. Ленинградская битва продолжалась с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года.

- Она стала самой длительной в XX веке - заняла 1127 дней, - рассказал председатель Комитета по культурно-воспитательной работе Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Исай Кузинец. - Для сравнения: вся Вторая мировая продлилась 2194 дня. Вообще Ленинградская битва имела большое значение, именно она оказала влияние на ход действий на других направлениях фронта. Впервые был дан отпор врагу. Советские войска под Ленинградом оттянули на себя около 20 процентов немецких войск на Восточном фронте и всю финскую армию, разгромили до 50 дивизий противника. Пока шли ожесточенные бои здесь, германское командование не могло перебросить крупные силы на другие участки - под Москву, Сталинград или Курск. После того как Ленинградская битва завершилось, стало понятно, что северное крыло стратегического фронта немецких войск на грани развала.

Стоит отдельно сказать о людях, которые сражались в те годы на фронте. Свыше 350 тысяч воинов Ленинградского фронта награждено орденами и медалями, 226 из них присвоено звание Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года учреждена медаль «За оборону Ленинграда», всего награждено около 1,5 миллиона человек.

Стоит отдельно сказать о людях, которые сражались в те годы на фронте. Фото предоставлено Историческим парком "Россия - Моя история".

КАК ОТМЕТЯТ

Праздник совсем молодой. В этом году в Петербурге его впервые собираются провести масштабно. Сегодня во всех памятных местах Северной столицы, в том числе на площади Победы, Пискаревском мемориальном и Серафимовском кладбищах, пройдут мероприятия. Одна из традиций - возложение цветов к памятникам бойцам и жителям Ленинграда, погибшим в годы Великой Отечественной.

Полуденный выстрел из орудия Нарышкина бастиона Петропавловской крепости напомнит об одержанной победе.

Также 9 августа в историческом парке «Россия - моя история» откроется выставка, на которой представят фотографии из личных архивов ветеранов и жителей блокадного Ленинграда. А еще зрители смогут увидеть предметы быта военной эпохи. Выставка продлится до конца лета, чтобы школьники, которые сейчас находятся на каникулах, смогли ее посетить.

И это не все. В этот же день, 9 августа, в историческом парке прозвучит композиция, которую называют Симфонией всепобеждающего мужества. Это знаменитое музыкальное произведение Дмитрия Шостаковича - Симфония № 7, ставшая одним из символов героизма жителей осажденного города. Ее сегодня в 18.00 для современных петербуржцев сыграет симфонический оркестр под управлением дирижера Михаила Татарникова. В составе оркестра - ведущие музыканты Мариинского и Михайловского театров, Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и Санкт-Петербургской академической филармонии имени Шостаковича.

Памятные мероприятия также пройдут и в других районах города: кинопоказ в Калининском, выставка художественного творчества и концерт в Выборгском, турнир по футболу в Красносельском и другие.

Вход на все события бесплатный как для жителей, так и для гостей города на Неве.