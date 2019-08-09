2019-08-09T17:48:44+03:00
Общество

Корь атакует: В Петербург вирус попадает из Украины, Италии и Казахстана

Заболевших в Северной столице уже в три раза больше, чем за этот же период прошлого года
Александра СУРИС
Поделиться:
В Санкт-Петербурге диагноз «корь» в 2019 году поставлен 77 раз.В Санкт-Петербурге диагноз «корь» в 2019 году поставлен 77 раз.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

К началу августа 2019-го петербургские врачи поставили диагноз «корь» 77 раз. В Роспотребнадзоре по Петербургу говорят – это в три раза больше, чем к этому же моменту в прошлом году. И это при том, что ранее на протяжении десяти лет регистрировались лишь единичные случаи!

- Эпидемиологическая ситуация по кори остается неблагополучной, - рассказали в пресс-службе ведомства. – В том числе и в зарубежных странах. Учитывая интенсивные процессы миграции населения, это способствует росту заболеваемости в нашем регионе.

Интересный факт – из 77 заболевших петербуржцев, детей – всего лишь 23. Получается, что основные распространители инфекции – взрослые, которые нередко везут болезнь из отпуска.

- 17 из 77 случаев заболеваний импортированы из-за рубежа, - говорят в Роспотребнадзоре. – Чаще всего корью заражаются на территории Украины, Италии, Вьетнама и Казахстана. Также регистрируются случаи заболеваний, импортированных из Грузии, Китая, Тайланда, Египта, Киргизии, Бали, Турции. Поэтому тем, кто собирается за границу, но не болел корью и при этом не привит или же привит однократно, необходимо пройти вакцинацию не позднее, чем за десять дней до отъезда.

Но и на территории нашей страны вирус тоже чувствует себя вольготно. Еще 11 заболевших, по словам эпидемиологов, приехали из Ленобласти, Москвы и Московской области, а также республики Марий-Эл.

Напомним, в Петербурге с весны объявлена «подчищающая иммунизация» - главам районных администраций поручено по возможности максимально привить от кори всех непривитых и не болевших раньше детей и взрослых, а также тех, у кого нет документов, подтверждающих, что прививка была сделана.

БДИ!

Корь – самое контагиозное заболевание. Риск заразиться составляет 97-100 процентов. Ее вирус «летуч» - он поднимается по воздуховодам, шахтам лифта, другим коммуникационным каналам. И заболевший человек с первого этажа может заразить соседа даже с 25-го, никогда с ним не встречаясь лично. Какой-либо иной профилактики от этой болезни, кроме прививки, не существует.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Расстреляем на глазах у девушки. Недорого»: россияне устраивают жестокие розыгрыши для друзей
Они подкидывают «травку», надевают клиентам мешки на голову и устраивают допросы. После таких розыгрышей девушки плачут, мужчины рвутся отомстить, но все равно хотят сфотографироваться с «мучителями» на память
Новости 24
Электродепо «Южное» в Петербурге планируется открыть 1 сентября
В Петербурге отметили 75-летие окончания Ленинградской битвы
Пьяный житель Колпино угрожал полицейским автоматом и ножом
Памятник Гранину доработают, чтобы защитить от скейтеров
Два фотографа с птичками обокрали китайского туриста у «Авроры»
Выходные в Ленобласти пройдут с ливнями и грозами
Два сотрудника Роспортебнадзора в Петербурге попались на получении крупной взятки
Полукольцо до Пулково, Новая Лахта и реконструкция вокзалов: в Петербурге обсудили планы развития железных дорог
Лахта-Центр выпустил комикс про «Фантастическую пятерку»
«Охотники за колесами» убрали в Ленобласти 44 тонны покрышек
В Петербурге поставили памятник бортмеханику, который ценой жизни спас 50 пассажиров лайнера
В Ленобласти пьяные безработные зарезали подругу и выбросили труп в окно
«После дождичка в четверг» в Петербурге всплыли десятки автомобильных номеров
Пьяный мужчина во время застолья в Волхове убил собутыльника, еще двоих порезал ножом
Выпускник петербургского лицея завоевал золото Международной олимпиады по информатике
Московский ураган изменил расписание аэропорта Пулково в Петербурге
Появилось видео момента ДТП на Десантников, где иномарка влетела в толпу пешеходов
Экс-чиновница администрации губернатора Петербурга отправится под суд за незаконное обогащение на 10 миллионов рублей
Паливший из окна «Волги» уроженец Дагестана получил протокол за мелкое хулиганство
Петербуржца, порезавшего человека у моста Александра Невского, задержали за покушение на убийство
Опасного преступника из Польши задержали в Санкт-Петербурге
Орского маньяка с золотыми зубами заметили в Петербурге
В анклаве Петербурга - поселке Хвойный откроются поликлиника и отдел соцпомощи
Дом Радио могут отдать оркестру Теодора Курентзиса и под ресторан
Две машины влетели в толпу пешеходов на углу Ленинского проспекта и Десантников в Петербурге