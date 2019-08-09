Корь атакует: В Петербург вирус попадает из Украины, Италии и Казахстана

К началу августа 2019-го петербургские врачи поставили диагноз «корь» 77 раз. В Роспотребнадзоре по Петербургу говорят – это в три раза больше, чем к этому же моменту в прошлом году. И это при том, что ранее на протяжении десяти лет регистрировались лишь единичные случаи!

- Эпидемиологическая ситуация по кори остается неблагополучной, - рассказали в пресс-службе ведомства. – В том числе и в зарубежных странах. Учитывая интенсивные процессы миграции населения, это способствует росту заболеваемости в нашем регионе.

Интересный факт – из 77 заболевших петербуржцев, детей – всего лишь 23. Получается, что основные распространители инфекции – взрослые, которые нередко везут болезнь из отпуска.

- 17 из 77 случаев заболеваний импортированы из-за рубежа, - говорят в Роспотребнадзоре. – Чаще всего корью заражаются на территории Украины, Италии, Вьетнама и Казахстана. Также регистрируются случаи заболеваний, импортированных из Грузии, Китая, Тайланда, Египта, Киргизии, Бали, Турции. Поэтому тем, кто собирается за границу, но не болел корью и при этом не привит или же привит однократно, необходимо пройти вакцинацию не позднее, чем за десять дней до отъезда.

Но и на территории нашей страны вирус тоже чувствует себя вольготно. Еще 11 заболевших, по словам эпидемиологов, приехали из Ленобласти, Москвы и Московской области, а также республики Марий-Эл.

Напомним, в Петербурге с весны объявлена «подчищающая иммунизация» - главам районных администраций поручено по возможности максимально привить от кори всех непривитых и не болевших раньше детей и взрослых, а также тех, у кого нет документов, подтверждающих, что прививка была сделана.

БДИ!

Корь – самое контагиозное заболевание. Риск заразиться составляет 97-100 процентов. Ее вирус «летуч» - он поднимается по воздуховодам, шахтам лифта, другим коммуникационным каналам. И заболевший человек с первого этажа может заразить соседа даже с 25-го, никогда с ним не встречаясь лично. Какой-либо иной профилактики от этой болезни, кроме прививки, не существует.