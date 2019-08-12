SKODA EXPERIENCE вызвал небывалый ажиотаж в Санкт-Петербурге

На парковке ТЦ «МЕГА Дыбенко» 3 августа был настоящий ажиотаж. Здесь ŠKODA AUTO Россия совместно с официальными дилерами WAGNER в Санкт-Петербурге провела так называемы ŠKODA EXPERIENCE, в рамках которого к тест-драйву была привлечена вся модельная линейка чешского бренда. Это 17 автомобилей KODIAQ, OCTAVIA, RAPID, SUPERB и некоторые специальные версии - ŠKODA KODIAQ SCOUT, ŠKODA SUPERB SPORTLINE и ŠKODA OCTAVIA с особым пакетом опций, выпущенным к 60-летнему юбилею модели.

Посетителей ŠKODA EXPERIENCE ждали самые разнообразные возможности для тестирования автомобилей чешской марки. Это специально подготовленная трасса с элементами городских и внедорожных препятствий для ŠKODA KODIAQ. На машине можно было подняться в гору под углом 25 градусов, проехать участок на высоте 4 метра и съехать с него с боковым креном более 35 градусов. Для любителей инновационных разработок была организована зона для тест-драйва интеллектуальных и мультимедиа систем. Например, системы кругового обзора 360 модели KODIAQ или мультимедийных систем SUBERB и OCTAVIA. Не остались в стороне и любители городских дорог – они могли проехать по ним на автомобилях OCTAVIA, RAPID, SUPERB и KODIAQ.

Всего за один день протестировать возможности автомобилей ŠKODA удалось почти 600 автолюбителям. Самым популярным, по информации организаторов, стал внедорожный тест-драйв, участие в котором приняло 269 человек.

- Внедорожная трасса, конечно, вызвала наибольший интерес – всегда интересно протестировать автомобиль в таких необычных условиях. Мультимедийный шатер приводил в восторг не только взрослых, но и маленьких пассажиров, - рассказывает бренд-менеджер официальных дилерских центров ŠKODA WAGNER Евгения Козинская. - Для нас неожиданностью стал высокий интерес к интеллектуальному тест–драйву.

Фото предоставлено ГК WAGNER.

Гостям, которых оказалось в два раза больше, чем мы планировали, действительно было полезно узнать, каковы возможности умных ассистентов, и чем они могут помочь водителю в зависимости от дорожной ситуации.

Самыми популярными моделями на ŠKODA EXPERIENCE стали KODIAQ и SUPERB.

Дополнительная информация

ŠKODA EXPERIENCE в 2019 году пройдет в 10 городах России. Проект стартовал 28 июня в Нижнем Новгороде. Впервые он прошел в прошлом году - в честь старта продаж в России модели KODIAQ локального производства. Тогда чешский бренд побывал с проектом ŠKODA KODIAQ EXPERIENCE в 7 городах страны – от Москвы до Красноярска. Его участниками стали более 10 000 семей, которые совершили более 8 000 заездов.

ŠKODA WAGNER – официальный дилер автомобилей ŠKODA в Санкт-Петербурге с 2006 года. Компания управляет сетью из трех автосалонов чешской марки (Пулково-Авто, Неон-Авто, Таллинский-Авто) общей площадью боле 11000 кв. м.

По итогам 2018 года группа ŠKODA WAGNER реализовала 2538 новых автомобилей SKODA, что на 19% больше, чем в 2017 году, а дилерский центр «Пулково-Авто» занял второе место по объему продаж среди всех автосалонов марки в Петербурге и девятое место в рейтинге лучших дилеров ŠKODA в России.

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