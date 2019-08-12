В Санкт-Петербурге гость «стреляющей свадьбы» палил в воздух из люка внедорожника

Полицейские Пушкинского района Санкт-Петербурга испортили праздник молодоженам, задержав автомобиль из свадебного кортежа. Причиной стала стрельба в воздух, которую устроил один из гостей торжества. На это пожаловались местные жители. Автомобиль остановили, а стрелка доставили в отделение.

- 11 августа в полицию Пушкинского района поступило сообщение о том, что по Колпинскому шоссе направляется свадебный кортеж. Из открытого люка автомобиля «Ленд Ровер» осуществляются выстрелы из неустановленного оружия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выехавшие по вызову стражи порядка действительно обнаружили «стреляющую свадьбу» и указанный свидетелями внедорожник. Джип тормознули, а стрелка задержали. Им оказался 34-летний мужчина, чья национальность и место рождения не уточняются.

В отделении у стрелка изъяли травматический пистолет, а также провели разъяснительную беседу на тему соблюдения традиций и проживания в Петербурге.

В полицейской сводке отдельно отмечается, что никто при инциденте не пострадал.

Увы, подобные происшествия с Северной столице не редкость. Только 8 августа полицейские задержали 24-летнего уроженца Дагестана, который стрелял из окна «Волги» у Ладожского вокзала. Тогда пистолет оказался пневматическим.