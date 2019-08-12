Сборная России по волейболу под «Калинку» выиграла путевку на Олимпиаду в 2020 году

Летняя Олимпиада в столице Японии стартует 24 июля 2020 года. Но у спортсменов уже в самом разгаре подготовка к Играм. На прошлой неделе в Петербурге за путевку в Токио сражались волейболисты из России, Мексики, Ирана и Кубы.

Турнир прошел по сюжету лихого детектива, где развязка затянулась до заключительного матча. В первый день сборная России «размялась» на Мексике (3:0), а Иран совершил «подвиг», выиграв у Кубы после поражений в первых двух партиях. В минувшую субботу наши спортсмены всухую (3:0) обыграли Кубу, а Иран – Мексику, и стало понятно, что единственную путевку на Олимпиаду разыграют в финальном поединке.

Соперникам пришлось непросто уже хотя бы потому что для них это был «гостевой матч». Петербуржцы обеспечили нашей сборной мощную поддержку. Билеты на финал турнира раскупили заранее. Рев трибун и песни «Катюша» и «Калинка» в исполнении фанатов подгоняли спортсменов вперед.

Особый восторг у трибун вызывали мощные атаки Виктора Полетаева, высоченный блок Дмитрия Мусэрского (самый высокий волейболист в мире ростом 2,18 метра) и подачи «навылет» Егора Клюки.

Во второй партии российской сборной пришлось догонять иранцев, в концовке мы выиграли только два очка. А в середине третьей появилось предчувствие, что матч затянется. Получил травму и ушел с площадки Мусэрский, соперники чаще стали поднимать мячи в защите и в итоге уходили в отрыв на несколько очков. Но несколько удачных атак вывели Россию вперед, и при счете 24-23 наступила кульминация. Болельщики ожидали решающего розыгрыша на ногах, в итоге матч в пользу сборной России закончили сами иранцы ударом в аут.

- Благодарен команде за эти три матча, победы в которых позволили нам с первого раза гарантировать себе участие в Олимпиаде. Большое спасибо и болельщикам, которые горячей поддержкой обеспечили нам преимущество, - рассказал после игры главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо.

Он добавил, что «сухая» победа над Ираном вовсе не означает, что игра была легкой. Напряжение чувствовалось в каждой партии.

- Сейчас волейбол такой, что половина партий завершается с разницей всего в два очка, поэтому результат определяют мелочи. Что говорил игрокам в перерывах? Не помню! Серьезно не помню. Часто слова приходят не после длительного продумывания, а спонтанно, когда подсказывает интуиция. Иногда лучше вообще ничего не говорить, а просто дать команде отдохнуть, - поделился тренер.

КСТАТИ

Тренер сборной возглавит «Зенит»?

Самой обсуждаемой фигурой в последние дни стал, конечно же, главный тренер сборной России Тоумас Саммелвуо. И не только потому, что на кону стояла путевка на Олимпиаду, а финну предстоял дебют перед российскими болельщиками. Саммелвуо, который в прошлом сезоне привел к победе в чемпионате России кемеровский «Кузбасс», получил предложение от петербургского «Зенита». До окончания отборочного турнира на Олимпиаду эту тему официально «заморозили», но в волейбольных кругах уже вторую неделю говорят, что приход 43-летнего финна в «Зенит» - дело решенное. Объявить о назначении Туомаса Саммелвуо могут в ближайшее время.

Кстати, из игроков в сборной были только двое спортсменов, связанных с Петербургом. Это нападающий Максим Михайлов - уроженец поселка Кузьмолово в Ленинградской области. Он попал в большой волейбол через знаменитую волейбольную школу «Экран». Другой нападающий, Иван Яковлев, совсем недавно перешел в «Зенит» из новоуренгойского «Факела». Но в решающем матче они оба на площадку не вышли.