«Светская хроника» снова в эфире!

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Бари Алибасов не досчитался двадцати миллионов рублей! Крупную сумму у продюсера украли, утверждают СМИ. Первый подозреваемый - сын музыканта Бари младший. Как Алибасов будет возвращать свои деньги, и действительно ли Бари младший виноват в пропаже 20 миллионов?

Квартиру известного художника Никаса Сафронова затопило. Ущерб на десятки миллионов рублей! В результате пострадали больше двухсот уникальных картин. Ремонт трехкомнатных апартаментов в элитном районе может быть не по карману даже успешному художнику. Кто стал виновником потопа в доме Никаса, какая сумма потребуется на восстановление жилья и кому придется её выплачивать?

Лето для Анастасии Волочковой выдалось насыщенным и жарким, несмотря на погоду за окном. Ведь балерина не переставала подогревать градус интереса к собственной персоне: выступила с премьерой авторского спектакля, попробовала себя в образе артистки цирка, а затем отправилась в отпуск в Грецию. Чем еще удивила обладательница самого длинного шпагата России, сколько заработала на собственных выступлениях и сколько потратила в отпуске?

Любовь Успенская ищет донора для ЭКО. И уже нашелся первый кандидат - известный артист из российского шоу-бизнеса! Почему певица не хочет рожать ребенка от своего супруга? И какого мужчину она прячет у себя дома?

Филипп Киркоров впервые прилетел в столицу Азербайджана с детьми Аллой-Викторией и Мартином. Смотрите только в «Светской хронике» - эксклюзивные кадры уикенда короля поп-эстрады в Баку. Какие места посетил певец, сколько потратил денег на подарки детям и почему выругался в присутствии наследников?

Сергей Лазарев вместо того, чтобы в перерывах между концертами нежиться где-нибудь на пляже, нарезает километры в парках развлечений. Где семья Лазарева провела отпуск? Какую мечту Сергею помог исполнить его сын?

«Буду снова смотреть налево». Певица Лолита рассталась со своим мужем фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. Почему крепкий брак Лолиты дал трещину? И есть ли у пары шанс на примирение?

Смотрите все новости из мира шоу-бизнеса первыми в программе «Светская хроника» в пятницу, 9 августа в 23:45 на Пятом канале.

Программа в эфире с сентября 2018 года. Весной 2019 «Светская хроника» стала выходить в эфир по пятницам в вечернем прайм-тайме. Пятничные премьерные серии предоставили возможность россиянам первыми узнавать светские новости. В новом времени программа продемонстрировала рост показателей. Средняя доля программы в вечернем прайм-тайме в период с 19 апреля по 30 июня составила 7,3% в аудитории «Все 25-59» и 9,7% в аудитории «Женщины 25-59».

21 июня программа «Светская хроника» продемонстрировала рекордные показатели сразу в нескольких аудиториях. В ключевой аудитории канала – «Все 25-59» доля достигла 8,7%. В аудитории «Все 4+» - 9,2%, «Все 18+» - 9,5%. Самые высокие показатели продемонстрировала аудитория «Женщины 25-59» – 11,8%. Это второе место среди всех федеральных каналов.