2019-08-12T18:00:11+03:00
Общество

Больше тракторов и грузовиков: К зиме в Петербурге обновят парк снегоуборочной техники

А жители решат, нужны нам реагенты или нет
Полина ЖУКОВА
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Использовать ли во время зимней уборки города реактивы, решат сами петербуржцы.Использовать ли во время зимней уборки города реактивы, решат сами петербуржцы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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После настоящего коллапса прошлой зимой к предстоящей в Петербурге готовятся с особым вниманием. Для этого нужно не только проверить трубы, но и запастись дорожной техникой, укомплектовать штат дворников и решить некоторые вопросы по зимней уборке.

Гидравлические испытания в городе завершатся уже к 20 августа. Тепловые уже закончились. Кроме того, ведутся работы и на участках, которые прошлой зимой «зарекомендовали» себя как аварийные. А объекты инженерно-энергетического комплекса Северной столицы готовы к отопительному сезону уже на 80 процентов. Об этом на рабочем совещании членов правительства в Смольном рассказал председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

К холодному времени года готовятся и жилищники. К 1 декабря в управляющие компании города докупят всю необходимую спецтехнику. Обновят парк почти 500 единиц: тракторы, снегоуборочные машины, грузовики. Предстоит и укомплектовать штат дворников - на сегодня еще 20% рабочих мест свободны.

Опасение по поводу готовности к зиме частных управляющих компаний выразил на совещании врио губернатора Александр Беглов. И обратил на это внимание главы Жилищного комитета Виктора Борщова.

Нужно разобраться, какими средствами они располагают, как будут убирать кровлю. Как они будет работать в аварийных ситуациях, - отметил Александр Беглов. - Весь комплекс работ должен быть стандартным как для городских, так и для частных компаний.

Предстоит в Петербурге еще разобраться с некоторыми деталями уборки снега. Так, например, одним из главным препятствий прошлой зимой стали припаркованные автомобили. Они мешали проезду спецтехники и затрудняли ручную работу дворников. Из вариантов, как решить эту проблему, в Смольном предлагают либо перекрывать улицы для очистки на несколько часов, либо ставить предупреждающие знаки о том, что работает эвакуатор, либо поочередно убирать четную и нечетную стороны.

КСТАТИ

Использовать ли во время зимней уборки города реактивы, решат сами петербуржцы. Врио губернатора рассказал, что этот вопрос необходимо поднять в каждом конкретном районе, где местные жители выразят свое мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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