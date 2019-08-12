Египетская сила: Расследованием «аномального явления» в Павловском дворце займутся специалисты

Аномальное явление, заснятое ночью 10 августа в Павловском дворце, взбудоражило пользователей социальных сетей. И хотя необъяснимая природа объекта, проплывшего перед камерой, ничем пока не доказана, в самом музее-заповеднике к событию относятся крайне серьезно.

- Пока мы, к сожалению, знаем не больше вашего, - констатировал пресс-секретарь ГМЗ «Павловск» Галина Осинская. – Но у нас есть договоренность с одним петербургским доктором физических наук. Думаю, в ближайшие пару дней он приедет, изучит запись с камеры и вынесет вердикт: действительно в Египетском вестибюле появилась аномалия, или это какой-то оптический эффект.

Между тем, отмечает наша собеседница, мистические истории в Павловске случались и раньше – просто не попадали ни на фото, ни на видео.

Павловск - старинная императорская резиденция, и таинственных историй вокруг него ходит много. Фото: пресс-служба государственного музея-заповедника "Павловск"

- Ходили, например, истории о том, что по ночам во дворце дрожат и дергаются дверные ручки, - продолжает Осинская. – Как будто кто-то пытается выбраться из запертых комнат. А в некоторых комнатах и залах слышны звуки фортепиано. Но все это, повторюсь, на уровне слух и разговоров – на видео же некое предположительно аномальное явление попало впервые. Впрочем, это лишь на моей памяти – ручаться за всю более чем столетнюю «музейную» историю дворца я, конечно, не могу.

Сравните: вот кадр с "ночным пришельцем". Фото: пресс-служба государственного музея-заповедника "Павловск"

Между тем специалисты из петербургского отделения «Космопоиска», которым мы показали жутковатое видео, разгадку «аномалии» нашли практически сразу же. Вердикт экспертов прост: никакой мистики, сплошная физика.

- Мы склоняемся к тому, что это оптический эффект, - рассказал «Комсомолке» координатор группы Алексей Бондаренко. – Фотографам и операторам он давно известен. Скорее всего, на видео попала частица пыли в лучах инфракрасной подсветки камеры.

А вот явный дефект съемки - множество частичек пыли в свете от вспышки фотоаппарата. Не правда ли, похоже?Фото: СОЦСЕТИ

Конечно, добавил наш собеседник, реальные аномалии тоже существуют. Но, к сожалению (а может быть и к счастью), событие в бывшей императорской резиденции к ним не относится.