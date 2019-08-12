Два школьника из Петербурга стали лучшими астрономами мира

Товарищи Павел Архипов и Игорь Булугин завоевали золотые медали на Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. В неофициальном зачете команда из России заняла первое место, причем с большим отрывом. И все это – благодаря школьникам из двух столиц и их наставникам.

В этом году Международная олимпиада, уже тринадцатая по счету, прошла в венгерском Кестхей. За звание самых зорких и дальновидных астрономов боролись команды из 47 стран мира, в каждой – до пяти старшеклассников и студентов. Молодые астрономы прошли через четыре тура – теоретический, практический, наблюдательный и командный.

Россию представляли пять лучших юных астрономов страны: двое – Павел и Игорь – из Петербурга, трое – из Москвы и Подмосковья. Вместе они завоевали четыре золотых и одну серебряную медаль. Руководил командой преподаватель СПбГУ Борис Эскин.

– Победителям и руководителям команд присуждаются премии в размере от четырехсот тысяч до одного миллиона рублей, – отмечают в Министерстве просвещения России. – Обладатели медалей имеют право поступить в любой российский вуз без экзаменов.

В прошлом году, на олимпиаде в Пекине, российская сборная уехала с тем же «драгоценным» набором. Одна из золотых медалей досталась Павлу. В тот раз он был единственным петербуржцем и единственным школьником в компании своих коллег – студентов-москвичей.

Парни участвуют в международных олимпиадах не впервые. Фото: Министерство просвещения России

Павлу семнадцать. В этом году он окончил одиннадцатый класс Физико-технической школы при Академическом университете РАН. О звездах парень даже не думал: в детстве мечтал стать археологом и занимался греблей на каноэ.

– Буду поступать на факультет общей прикладной физики в Московский физико-технический институт, – признается Павел. – Вижу себя, скорей всего, физиком, нежели астрономом. Я вообще пришел в астрономию случайно. За время в вузе придется решить, чем я буду заниматься по жизни. Пока вижу два исхода: либо пойду в науку, либо, если у меня не получится или если не понравится, уйду в программисты.

Друг и коллега Павла, семнадцатилетний Игорь, – тоже олимпиадник со стажем. В этом году он окончил Президентский физико-математический лицей № 239 и уже успел поступить в МГУ.

Кстати, с наградами вернулась и тренировочная российская команда. «Золото» и «серебро» привезли домой десятиклассники лицея №239 Иван Харичкин и Артем Гордеев. Ивана наградили спецпризом за лучший теоретический результат.

СКАЗАНО!

Борис ЭСКИН, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета:

– Петербург – один их главных центров школьного астрономического образования в мире. В городе на базе лицеев №533 и №239, ФТШ и других школ создана мощнейшая система подготовки ребят к российским и международным олимпиадам. Наши педагоги, тренерский штат и руководители команд пользуются высоким авторитетом и в стране, и за рубежом, поэтому сегодня мы всерьез задумываемся об открытии подготовительных курсов для иностранных школьников. Они, безусловно, будут пользоваться спросом.