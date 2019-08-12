2019-08-12T19:51:56+03:00
Спорт

Турнир «Один пояс, один путь – Кубок Санкт-Петербург 2019» станет регулярным

На соревнованиях в 2019 году собрались 160 юных спортсменов
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Турнир «Один пояс, один путь – Кубок Санкт-Петербург 2019» прошел в субботу 10 августа.Турнир «Один пояс, один путь – Кубок Санкт-Петербург 2019» прошел в субботу 10 августа.Фото: Алексей ФОКИН
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Международный юношеский футбольный турнир «Один пояс, один путь – Кубок Санкт-Петербург 2019» прошел в субботу 10 августа на стадионе парка «Дубки» в Сестрорецке.

На спортивном мероприятии, состоявшемся при поддержке Межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад», генконсульства КНР в Петербурге и Русско-Китайского Фонда культурного обмена, собрались 160 юных спортсменов из КНР, Петербурга и Ленобласти.

В турнире приняли участие команды: «Янгуан Саньгао» (Китай), детско-юношеская спортивная школа «Коломяги», ДЮСШ «Зенит Сестрорецк», ДЮСШ «Зенит-1», ДЮСШ «Зенит-2» и ДЮСШ «Нева» (все – Россия). Команды были разделены на две группы восьми и одиннадцати лет, по четыре команды от каждой возрастной категории. В рамках кубка было сыграно 12 матчей по два тайма продолжительностью 20 минут каждый.

После проведения футбольного турнира состоялась торжественная церемония награждения команд, вручение медалей и кубков в зависимости от занятого места. Также были вручены награды лучшему игроку, вратарю, защитнику и нападающему. Победителями в возрастной категории восьми лет стала команда «Коломяги», а среди 11-летних юношей – ДЮСШ «Зенит-1».

- Мы решили организовать турнир, чтобы активнее задействовать детей в международных соревнованиях, для продвижения здорового, активного образа жизни и воспитания у юных участников уважения к культурам России и Китая, – отметила председатель Русско-Китайского Фонда культурного обмена Елена Морозова. – У ребят появилась отличная возможность завести новые знакомства. Турнир «Один пояс, один путь – Кубок Санкт-Петербург 2019» станет регулярным и с каждым годом будет привлекать все большее количество участников

В свою очередь и.о. генконсула КНР в Петербурге Чжан Вэй отметил, что такие международные юношеские матчи – хорошая возможность для обмена опытом.

- Генконсульство и в дальнейшем будет поддерживать проведение подобных мероприятий с участием спортсменов из России и Китая, – сказал Вэй.

Ответный футбольный турнир с участием российских команд пройдет в Пекине в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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