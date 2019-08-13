Жителей Санкт-Петербурга признали заядлыми грибниками

Конец лето и начало осени – самое богатое на дары леса время года. Пожалуй, в каждом районе Ленинградской области можно найти хорошие «грибные» места. Да и любителей «тихой охоты» хоть отбавляй – и местные жители, и приезжие из Северной столицы. Вполне закономерно, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) признал петербуржцев (а также москвичей) заядлыми грибниками. Походам в лес был посвящен последний опрос, на основе которого специалисты и сделали такой вывод. Как оказалось, почти половина опрошенных по стране грибников именно из двух столиц – их оказалось 47%.

К слову, желание ходить в лес последние восемь лет выросло. Для сравнения: 48% россиян в этом году и на 4% меньше – в 2011 году. Несмотря на то, что привлекает народ и сбор ягод и трав, а также рыбалка и охота, походы за грибами все-таки популярнее всего.

Конечно, самый «лакомый» гриб – белый. Именно за ним в лес отправляются 52% опрошенных. Затем по популярности идут подберезовики (35%) и подосиновики (33%). В почете также маслята (23%), грузди (21%) и лисички (20%).

Тем, кто этим летом уже успел насладиться лесом, в среднем удалось собрать по пять килограммов грибов за один поход. Однако особенно повезло жителям Сибирского и Приволжского федеральных округов – у них «улов» по семь и шесть килограмм соответственно.

КОНКРЕТНО

Грибные места в Ленинградской области

«Места знать надо!» - скажет любой заядлый грибник с хорошим «уловом». Но как известно, они координаты каждому встречному не выдают. Однако Ленобласть богата на леса – они занимают больше половины территории всего региона. А значит, найдутся и «грибные» места на каждого. Особенно после дождей, которых на начало августа пришлось немало. Если своих явок-паролей у вас нет, можно съездить, например, сюда:

Приозерский район: п. Сосново, п. Лосево

Всеволожский район: д. Агалатово, д. Колтуши

Лужский район: полигон под Лугой

Тосненский район: п. Стекольное

Выборгский район: пос. Заходское

Кингисеппский район: д. Тикопись

Кировский район: д. Горы

СКАЗАНО

Юрий ШЕВЧУК, эколог, руководитель общественной экологической организации «Зеленый крест»:

- Главное - не стоит собирать грибы рядом с железной дорогой и там, где ездит транспорт. Они могут накапливать «вредности» - от тяжелых металлов до органических соединений, которые выбрасывают автомобили. Конечно, не берите незнакомых грибов. А если гриб кажется знакомым, но все-таки вы не уверены – тоже не берите. Мало ли, он мутировал и стал ядовитым. А вообще в этом году, говорят, с грибами получше, чем в прошлом.