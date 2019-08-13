«В халате, тапках и с ведром»: Лариса Гузеева в домашнем наряде сходила на новый фильм Тарантино

Уже несколько дней вся страна с замиранием сердца посещает премьеру девятого фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Многие из звезд, посмотревших картину, уже высказали свое мнение в соцсетях. Не осталась в стороне и ведущая шоу «Давай, поженимся!» Лариса Гузеева. В своем микроблоге Instagram она разместила фотографию из кинотеатра, сопроводив ее подписью:

- Культпоход в кино! Тарантино-гений. Всем радости.

_larisa_guzeeva_ Культпоход в кино! Тарантино-гений. Всем радости @berta_muzis ,я по тебе скучаю!

Однако, подписчиков актрисы больше заинтересовал ее внешний вид, нежели гениальность заокеанского режиссера.

«Забыла видать туфли надеть», « В халате и в домашних тапочках пришла», «Больничный прикид», «Лариса, вы только что худели же. Зачем вам это ведро с попкорном?», «А с темными волосами вам лучше. Наша русская Элизабет Тейлор!», «Лариса, люди на заднем плане в шоке! Я представила себя на их месте. Мне кажется увидеть Вас, это круче любого Тарантино! Короче затмили собою фильм. Говорить теперь будут только о том, что видели Гузееву», написали они в комментариях.

Нашлись, конечно, и защитники звезды из числа верных почитателей:

_larisa_guzeeva_ Эээ... недорогие злые женщины, я не в домашних тапках, как можно- Тарантино и вдруг тапки!

«Стоящей женщине, хоть мешок одень, она все равно будет дорогая!», «Никто не заметил, что Тарантино – гений. Это так по-бабски с ног до головы сканировать»

Через некоторое время Лариса опубликовала новое фото, конкретно своих «тапок» и прокомментировала:

- Эээ... недорогие злые женщины, я не в домашних тапках, как можно - Тарантино и вдруг тапки!