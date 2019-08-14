Соболев, Покрас Лампас и Малафеев выступят в Петербурге на молодежном форуме «Выше крыши»

Уже через неделю Петербург соберет около двух тысяч амбициозных, талантливых и мечтающих развиваться молодых людей – тех, кому от 18 до 30 лет. С 21 по 24 августа они смогут принять участие в самом ожидаемом молодежном событии этого лета – Форуме «Выше крыши». На семи разных площадках по интересам с ними будут работать лучшие эксперты по личностному росту и саморазвитию, поделятся опытом успешные предприниматели и блогеры.

– Говоря о том, какой Петербург должен быть, мы просто не можем не учитывать мнения молодежи и те тренды и тенденции, которые для них важны и необходимы, - отметила председатель Комитета по молодежной политике Петербурга Юлия Аблец. – Социологические исследования говорят о том, что основные вопросы, которые волнуют молодежь, - как достичь успеха и как самореализоваться. И при этом, как не потерять себя.

Именно с учетом этих вопросов в Северной столице и проведут Форум. Среди тех, кто поделится собственным опытом с молодежью, будут, например, известный блогер Николай Соболев, эксперт в области продвижения в Instagram Инди Гогохия и знаменитый футболист и заместитель спортивного директора клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев, художник-каллиграф Покрас Лампас.

– Формируя состав спикеров, мы выделили для себя очень важную вещь: спикеры не должны быть оторваны от ребят, от той жизни, которой они живут. Наши спикеры – амбициозные люди, у которых есть мечта, которую они смогли реализовать, – добавила Юлия Аблец.

На площадках Форума участники смогут не только послушать лекции и принять участие в мастер-классах и дискуссиях, посвященных культуре, спорту, технологиям, Интернет-пространству, бизнесу, дизайну, уличному искусству. Но и предложить свои идеи по развитию города, молодежной политики и социальному предпринимательству в виде проектов. На реализацию лучших из них молодые люди смогут получить грант до 3 миллионов рублей.

– Это в первую очередь пространство для развития. Пространство для того, чтобы понять, какие пути есть у петербургской молодежи. И Форум будет ярким подтверждением нового тренда в молодежной политике Петербурга, – добавила Юлия Аблец.

СКАЗАНО

Вячеслав Малафеев, российский футболист:

– Я решил поддержать Форум «Выше крыши» не просто так. Это моя жизненная позиция. И в том числе, моя нынешняя работы – развитие молодых футболистов «Зенита». Ну, и, безусловно, сам спорт. Спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. То, что до их пор меня окружает. И мне есть, что рассказать и чем поделиться на Форуме.

КСТАТИ

Местом действия Форума «Выше крыши» станет Спортивный комплекс «Юбилейный». Принять участие в мероприятии может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет. Ждут в Петербурге не только местных жителей, но и молодежь из всех регионов страны. Главное зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. Сделать это необходимо до 19 августа. Для желающих представить свой проект при регистрации необходимо заполнить заявку на участие в грантовом конкурсе.