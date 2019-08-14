2019-08-14T19:27:02+03:00
Общество

В Приморском районе откроется шесть детских садов и две школы

Все они начнут работать с 1 сентября
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Учреждения активно готовятся к началу учебного года.Учреждения активно готовятся к началу учебного года.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Пока петербургские школьники наслаждаются последними деньками летних каникул, школы и детские сады уже готовятся к началу учебного года. Особенным 1 сентября станет для юных жителей Приморского района. Там в начале учебного года откроется сразу восемь новых образовательных учреждений для дошколят и ребят постарше. Днем 14 июля готовность объектов проверил глава района Николай Цед.

Детский сад № 22. Фото: Олег ЗОЛОТО

Детский сад № 22.Фото: Олег ЗОЛОТО

Детский сад № 28 расположился во дворах одного из ЖК на Парашютной улице. Трехэтажное здание заметно издалека. С фасада гостям улыбается Чеширский Кот и другие герои «Алисы в Стране чудес». На территории учреждения суетятся сотрудники. Уже через две недели детские площадки оживут, а по коридорам затопает более сотни детских ног. К этому времени все должно быть идеально.

На территории детского сада наводят порядок. Фото: Олег ЗОЛОТО

На территории детского сада наводят порядок.Фото: Олег ЗОЛОТО

Свой детский сад заведующая Любовь Чудиловская называет «нескучным». Именно такое название ему хотят дать в будущем. Пока ведутся согласования, воспитатели размышляют над «именами» групп. Их в 2019 году будет восемь.

В садике есть все, о чем только можно мечтать, если тебе пять лет: яркая мебель, новые игрушки, уютные кровати и даже бассейн с массажным фонтаном-грибочком. Сейчас в учреждении заканчиваются последние приготовления. Воспитатели раскладывают музыкальные инструменты и спортивный инвентарь по местам, а плотники собирают шкафчики.

Бассейн в детском саду. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бассейн в детском саду.Фото: Олег ЗОЛОТО

На входе детей и родителей будут встречать муми-тролли.

- Мы всем коллективом выбирали, каких персонажей поселить в холле. Выбрали Муми-троллей. Это милые и приятные существа, - рассказывает Любовь Чудиловская. - У них разные характеры, разные увлечения. Каждый ребенок может найти среди них себя. Сегодня я такой, а завтра - другой.

Стены украсили персонажи из произведений Туве Янссон. Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

Стены украсили персонажи из произведений Туве Янссон.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

Рассчитан детский сад на 140 воспитанников. Из них 129 уже зачислены. Объект безвозмездно передал городу застройщик.

Еще одно учреждение, где кипит работа, - детский сад № 22. Он также находится на Парашютной и примет дошколят в начале нового учебного года.

Кроватки для ребятишек ясельной группы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроватки для ребятишек ясельной группы.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Всего в Приморском районе в 2019 году откроется восемь детских садов. Шесть из них - 1 сентября. Еще два - до конца года, - отметил Николай Цед. - Свыше тысячи деток отправится на занятия. Это большой прорыв.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для ребят постарше в Приморском районе построили новую школу на Суздальском шоссе, 28. За парты сядут 825 учеников. Готовность спортивного зала и кабинетов комиссия проверила на себе: глава района подтянулся на турнике, посидел за партами и с трудом удержался от того, чтобы нырнуть в 25-метровый бассейн. Итогами объезда инспекция осталась довольна.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

53 тысячи школьников отправятся на занятия в Приморском районе

7 тысяч - первоклассники

32 тысячи - дошкольники

ИСТОЧНИК KP.RU

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