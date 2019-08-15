2019-08-15T12:27:17+03:00
Звезды

Звездная кухня: Лариса Гузеева поделилась фирменным рецептом яблочного варенья

"Яблочную прелесть" легко готовить, тоскливо помешивая
Лилия КОЗЛОВА
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Лариса Гузеева поделилась фирменным рецептом "яблочной прелести"Лариса Гузеева поделилась фирменным рецептом "яблочной прелести"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Известная ведущая и актриса Лариса Гузеева часто рассказывает с экрана телевизора о том, что она хорошая хозяйка и любит готовить. К тому же ее супруг, Игорь Бурахов, знаменитый российский ресторатор. Так что, в кухне артистка знает не мало. Накануне Гузеева поделилась фирменным рецептом яблочного варенья «для ленивых», которое она назвала «яблочной прелестью». Готовила, как рассказала артистка, чтобы отвлечься от бессонницы.

- Начинала варить яблочную прелесть от тоски, но результат так обрадовал, что настроение исправилось само собой. От радости и делюсь рецептом, - написала в своем Instagram артистка.

Рецепт прост и с ним сможет справиться любой начинающий. И так: яблоки порезать, обильно пересыпать сахаром и оставить часов на семь. Они за это время уже будут обильно купаться в сиропе. Поставить все это на небольшой огонь и оставить томиться.

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Гузеева поделилась рецептом яблочного варенья
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- Мне было тоскливо и лень, поэтому я иногда подходила и вяло их помешивала, за минуту до готовности бросила лимонную цедру, корицу и ваниль, - рассказала Гузеева.

В итоге, варить яблоки полагается минут 30. Актриса пояснила, что раньше «как одержимая не отходила» от кастрюли и ломала деревянные ложки от усердного помешивания. Но по вкусу и консистенции варенье ничем не отличается.

Подписчики звезды советских фильмов бросились чистить яблоки и делиться своими рецептами с актрисой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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