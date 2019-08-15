«Респект пилотам и стюардессам, которые успокаивали нас»: пассажир севшего в поле самолета считает случившееся чудом
Одним из тех, кто оказался на борту самолета "Уральских авиалиний", экстренно севшего в кукурузном поле в Подмосковье, стал 16-летний Эрик Арстамян из Владимира. Впереди у него непростой учебный год – экзамены и поступление в университет на программиста. Все лето школьник готовился к ЕГЭ и перед первым сентября решил отдохнуть на море. Вместе со старшим братом, 21-летним Артуром, они полетели к родственникам в Крым. То, что с самолетом что-то не так, парни поняли почти сразу после взлета.
- Раздался какой-то взрыв. Не знаю, как это еще назвать. Он был в одном из двигателей. Со временем я заметил, что он работает нестабильно, - рассказал КП-Петербург Эрик. – Потом самолет пошел на спуск. Мы увидели поле. Как я понял, мы приземлялись без шасси, на полном баке топлива. Это большое чудо, что мы выжили. Огромный респект пилотам за то, что спасли столько жизней.
1 сентября Эрик идет в 11 класс. Фото: личная страница героя публикации в соцсети.
По словам парня, экипаж вел себя профессионально – стюардессы и капитан не паниковали, пытались успокоить пассажиров. Когда самолет приземлился, моментально открылись двери эвакуационного выхода.
- Но некоторые люди от страха начали выпрыгивать из салона, не дожидаясь, когда надуются трапы. Дальше уже кто как разбегался. Кто-то был босиком. Мы вышли в поле. Благо, на самолете было видно, где дорога. Когда мы оказались на земле, нас уже ждали куча скорых, полицейские, пожарные.
Схема ЧП с самолетом "Москва - Симферополь". Фото: Фото: НАИЛЬ ВАЛИУЛИН
К самолету пассажиров не подпускали. После жесткой посадки разлилось топливо. Поэтому оставалась опасность, что воздушное судно вспыхнет.
Все пассажиры и экипаж живы! Фото: Артем (@artemiyplk) в Twitter
- Потом нас забрали на автобусах. Мы в сопровождении ДПС подъехали к аэропорту. Потом нам дали выбор – улететь сегодня днем или вечером. Также предложили компенсацию, - говорит школьник.
Скоро у Эрика день рождения. 5 сентября парню исполнится 17 лет. Теперь он говорит, что в жизни у него стало два праздника.
- Сегодня, считайте, тоже день рождения, - улыбается он.
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ИСТОЧНИК KP.RU