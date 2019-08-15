В метро Петербурга изменилась система проверки бесхозных предметов

Забывчивые пассажиры петербургской подземки давно стали в городе практически мемом. Однако уже больше месяца оставленные на платформах сумки и пакеты не беспокоят местных жителей. И дело не в том, что их не забывают. В метро обновили систему досмотра бесхозных предметов. «Комсомолка» разбиралась, что изменилось и как теперь она работает.

КВАЛИФИКАЦИЯ И СИСТЕМЫ

Во-первых, беспокоиться не стоит: все подозрительные вещи по-прежнему под пристальным присмотром сотрудников метро. Но теперь работа структур подземки стала более оперативной. А каждый раз закрывать станцию из-за бесхозного предмета не нужно. Конечно, если он окажется потенциально не опасен. Служба транспортной безопасности теперь может обследовать предмет сама – специалисты этому обучены.

– Особенно ничего не изменилось, только сократилось время проверки предметов, и появилась слаженная работа структурных подразделений метрополитена и полиции, – рассказала «КП-Петербург» пресс-секретарь Петербургского метрополитена Юлия Шавель. – По регламенту немного изменились действия сотрудников службы транспортной безопасности.

Теперь координатором всех действий стал руководитель дежурной смены в метро. Все остальные, кто выполнял досмотр на станциях, остаются при своих обязанностях.

– Для того чтобы оперативно передавалась информация об оставленном предмете, она вся стекается к дежурному. Он подключается и использует все доступные средства: видеонаблюдение, ситуационный центр, изучает историю появления этого предмета на платформе, чтобы определить, имеет ли он признаки опасности, – добавила Юлия Шавель.

Все это, конечно, делается совместно с полицией. При этом служба транспортной безопасности метро сама принимает решение, нужно ли вызывать, например, взрывотехников. А оставила ли сумку забывчивая бабушка или подозрительный человек, удается по записям камер проследить за считанные минуты.

– Раньше полицейский шел ногами куда-то, а сейчас все это делается оперативно. Отсматривается, предмет огораживается, накрывается специальными средствами, используются металлодетекторы, – отмечают в пресс-службе подземки.

И чтобы определить, опасна сумка или нет, не нужно закрывать станцию целиком. Почему можно доверять такой проверке? Дело в том, что квалификация сотрудников за последние два года существенно повысилась, говорят в метро.

– У нас с октября 2017 года появилась служба транспортной безопасности, где сотрудники проходят обучение в лицензированных компаниях. Затем практикуются. Затем у них проходит серьезная аттестация с реальными видеопримерами и забытых вещей, и подозрительных людей. Аттестацию не все проходят с первого раза, поэтому у нас очень серьезный отбор сотрудников, – рассказала Юлия Шавель.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Дмитрий КУРДЕСОВ, председатель общественной организации «За безопасность»:

– Безопасность в метрополитене и вообще безопасность на транспорте не стоит на месте. Оснащение в петербургской подземке с учетом прошлых ошибок сегодня достаточно высокое и оперативное. Увеличилось количество кинологов, ввели много технических средств охраны. Проводились серьезные инструктажи и обучение. Я считаю, что тех мер, которые сегодня предпринимаются, достаточно. В том числе, и если станции метро не закрываются. Но, конечно, на этом не останавливаются - все меры безопасности постоянно совершенствуются.