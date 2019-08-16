Сколько стоит собрать портфель ребенка к новому учебному году в Петербурге

С 15 августа начался очередной сезон школьных базаров. Одна из самых больших статей расходов - канцтовары. Это только кажется, что нужно купить пару ручек, карандашей и тетрадок. На самом деле все гораздо сложнее. Мы посчитали среднюю стоимость канцелярского набора. Спойлер: на эти деньги можно купить билеты на «Сапсан» в Москву либо провести выходные в Великом Новгороде, Ярославле или Туле.

Дороже всего родителям обходится все необходимое для уроков ИЗО: краски, кисточки, карандаши, фломастеры, картон и бумага. К примеру, кисточки по отдельности стоят 80-100 рублей. Наборы по 3-5 штук из волос пони или белки - по 200-400 рублей. За акварель придется отдать примерно 200 рублей, гуашь еще дороже.

Дороже всего родителям обходится все необходимое для уроков ИЗОФото: Артем КИЛЬКИН

Отдельно стоит поговорить о дневнике, наверное, главном атрибуте школьной жизни. Обычные однотонные в среднем стоят около 100 рублей. За необычные - с суперобложкой, интересным рисунком - можно отдать 300-400 рублей.

- Дневников в продаже становится все меньше, - рассказала «КП» продавец одного из канцелярских магазинов Ольга. - Во-первых, во многих школах теперь делают их на заказ, в едином стиле. Во-вторых, часть учителей уже давно перешла на электронные дневники. Там и оценки выставляют, и домашние задания записывают.

А еще у современных школьников мода на юмор. По крайней мере, на смешные обложки тетрадей.

- Очень быстро разбирают тетради с котиками и собачками. Но если раньше всем нравились их милые фото, то теперь в тренде смешные картинки, - продолжает Ольга. - Чем смешнее тетрадка, тем она дороже.

Обложки с Леонардо ДиКаприо или Брэдом Питтом больше не интересуют современных девчонок. А мальчишки остаются равнодушными к супергероямФото: Артем КИЛЬКИН

Обложки с Леонардо ДиКаприо или Брэдом Питтом больше не интересуют современных девчонок. А мальчишки остаются равнодушными к супергероям. Другое дело - мемы. За такую тетрадку готовы заплатить и 200 рублей!

- Кстати, за последние годы производители меньше делают упор на гендерные различия. Почти нет тетрадок с машинами для мальчишек и с розовыми феями для девчонок. Что не меняется годами - спрос и цены на обычные зеленые тетрадки в линейку и клетку по 18-24 листа. Одна штука стоит до 10 рублей, блок из 10-12 экземпляров - около 80 рублей, - говорит Ольга.

Старшеклассники больше всего тратятся на черные гелевые ручки. А пока полный наборФото: Артем КИЛЬКИН

ВАЖНО!

Ручка - залог успеха на экзамене

Старшеклассники больше всего тратятся на черные гелевые ручки. Без шуток, хорошая ручка - один из залогов успешно сданного экзамена. Она не должна внезапно потечь и перепачкать бланки с ответами, не должна случайно стираться рукавом и пачкать полстраницы.

Есть, конечно, дешевые ручки за 15-20 рублей, но гарантии их качества нет никакой: в любой момент может случиться катастрофа, описанная выше. Нормальная ручка в среднем стоит 80-100 рублей. Цена на ручки Pilot или Erich Krause может достигать 300 рублей. Экзаменов много, пробных ЕГЭ и ОГЭ тоже, на каждый лучше брать по несколько ручек - вот и считайте, сколько денег на это нужно потратить.

Стоимость канцелярии (указаны самые дешевые и самые дорогие экземпляры):Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ