Проблемный детский сад в Ленсоветовском откроют в ноябре

Детский садик в микрорайоне Ленсоветовский в Шушарах, где проблемы социальной инфраструктуры стоит особенно остро, местные жители ждут уже давно. Открыться он должен был еще в 2017 году. Однако сроки были сорваны. Сейчас детское учреждение готово на 90 процентов. Там уже приступили к прокладке инженерных сетей, отделочным работам, устройству фасада и благоустройству территории вокруг. Малышей сюда смогут принять уже в ноябре – на месяц раньше запланированного. Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который посетил объект во время объезда Пушкинского района.

– Мы договорились со строителями. Они дали честное слово, что до 1 ноября детский садик с бассейном запустим. Посмотрим, как они его выполнят, – отметил Александр Беглов.

Новый детский сад планируют сделать филиалом единственного такого учреждения в микрорайоне. Имеющийся садик №24 рассчитан на 200 детей, однако ходят в него около 400. Еще столько же детей являются воспитанниками дошкольного отделения школы №460.

В новый сад смогут пойти около 200 ребят – именно на такое количество рассчитано учреждение. Бассейн, спортивный и актовый залы, музыкальный кабинет и игровые – все это предусмотрено в здании для будущих воспитанников.

Рядом с садиком строят и будущую школу. В сроки с ней тоже не уложились – в прошлом году ученики там не пошли туда за парты. К слову, единственная имеющаяся в Ленсоветовском школа тоже давно переполнена – в три раза. А новая сможет вместить больше тысячи обучающихся. Достроить ее должны в 2021 году. Однако врио губернатора Северной столицы поручил ускорить работы и взял со строителей обещание, что уже в следующем году 1 сентября ученики придут сюда на торжественную линейку.

– Мы работаем очень жестко, напористо и обеспечиваем финансирование для того, чтобы как можно больше достроить в этом году социальных объектов, – добавил Александр Беглов.

КСТАТИ

За 10 лет в Ленсоветовском построили 240 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня разрешений выдано еще на 220 тысяч. По подсчетам в ближайшее время в микрорайоне будут жить больше 20 тысяч человек. Еще два детских сада здесь построят в 2022 году.