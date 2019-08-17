2019-08-17T17:21:35+03:00
Общество

Проблемный детский сад в Ленсоветовском откроют в ноябре

А в 2020 рядом с ним должна появиться школа на тысячу мест
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Новый детский сад в Ленсоветовском примет воспитанников до конца года.Новый детский сад в Ленсоветовском примет воспитанников до конца года.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Детский садик в микрорайоне Ленсоветовский в Шушарах, где проблемы социальной инфраструктуры стоит особенно остро, местные жители ждут уже давно. Открыться он должен был еще в 2017 году. Однако сроки были сорваны. Сейчас детское учреждение готово на 90 процентов. Там уже приступили к прокладке инженерных сетей, отделочным работам, устройству фасада и благоустройству территории вокруг. Малышей сюда смогут принять уже в ноябре – на месяц раньше запланированного. Об этом заявил врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который посетил объект во время объезда Пушкинского района.

– Мы договорились со строителями. Они дали честное слово, что до 1 ноября детский садик с бассейном запустим. Посмотрим, как они его выполнят, – отметил Александр Беглов.

Новый детский сад планируют сделать филиалом единственного такого учреждения в микрорайоне. Имеющийся садик №24 рассчитан на 200 детей, однако ходят в него около 400. Еще столько же детей являются воспитанниками дошкольного отделения школы №460.

В новый сад смогут пойти около 200 ребят – именно на такое количество рассчитано учреждение. Бассейн, спортивный и актовый залы, музыкальный кабинет и игровые – все это предусмотрено в здании для будущих воспитанников.

Рядом с садиком строят и будущую школу. В сроки с ней тоже не уложились – в прошлом году ученики там не пошли туда за парты. К слову, единственная имеющаяся в Ленсоветовском школа тоже давно переполнена – в три раза. А новая сможет вместить больше тысячи обучающихся. Достроить ее должны в 2021 году. Однако врио губернатора Северной столицы поручил ускорить работы и взял со строителей обещание, что уже в следующем году 1 сентября ученики придут сюда на торжественную линейку.

– Мы работаем очень жестко, напористо и обеспечиваем финансирование для того, чтобы как можно больше достроить в этом году социальных объектов, – добавил Александр Беглов.

КСТАТИ

За 10 лет в Ленсоветовском построили 240 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня разрешений выдано еще на 220 тысяч. По подсчетам в ближайшее время в микрорайоне будут жить больше 20 тысяч человек. Еще два детских сада здесь построят в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пилот Дамир Юсупов назвал меня героиней»: спасшая в Бурятии 43 пассажира стюардесса Ан-24 наград не ждет, но скучает по небу
После аварийной посадки А 321 в Подмосковье, в сети вспомнили о подвиге бортпроводницы другого самолета Елене Лапуцкой. "Комсомолка" узнала, что об этом думает сама девушка [эксклюзив kp.ru, фото, видео]
Горожан терроризируют клопы и их «ликвидаторы»
В столице очередная волна глобального нашествия клопов. Насекомых везут с вещами мигранты и отдохнувшие в тропиках москвичи. Но часто клопов в квартиры подбрасывают и… службы по санобработке помещений. Чтобы содрать с граждан деньги
Новости 24
Синоптик призвал петербуржцев «ловить лето»
На пересечении Маршала Захарова и Героев произошло массовое ДТП
В воскресенье в Ленобласти ожидается туман
Новую станцию скорой помощи откроют в Пушкине до конца года
Сотрудники ГИБДД помогли роженице добраться с КАД до больницы в Петербурге
В Петербурге хотят расширить музей Достоевского, сохранив Кузнечный сквер
В Ленобласти ищут вандалов, повредивших стенды с фотографиями ветеранов войны
После 16-часовой задержки рейса туристы из Антальи вернулись в Петербург
Витебский вокзал вошел в Топ-10 лучших мест для фотосессий в России
Больше тысячи нелегальных мигрантов отправили на родину из Петербурга
На выходных в Петербурге начнется ремонт трех улиц
Названы ответственные за уничтожение легендарной виноградной лозы на набережной Мойки
Рекламу на общественном транспорте в Петербурге могут запретить
С 17 августа по 15 октября движение транспорта по набережной Мойки будет ограничено
Коммерсант, задолжавший государству налогов на 350 млн рублей, отправлен под домашний арест
В Петербурге пропал 22-летний длинноволосый парень с голубыми глазами
Назад в 90-е: Очевидцы сообщают о перестрелке на базе «Салова»
Нелегальные свалки в Петербурге хотят сделать экономически невыгодными
Бык и две телочки устроили романтическую прогулку по Красному Селу
Карета потеряла колеса и лошадей на набережной Невы
Фундамент колокольни Троицкого собора в Колпино и остатки Владимирского пассажа включили в список объектов культурного наследия
Труп мужчины, ушедшего на рыбалку, нашли в Ленобласти
Ворота Казанского сквера со стороны Невского проспекта открыли впервые за 12 лет
Обманутые дольщики Петербурга получат выплаты взамен недостроенного жилья
Мужчина облапал и избил девушку на Васильевском острове
Появилось фото с места ЧП в Волхове, где рухнул дом
На ледоколе в Петербурге погиб рабочий: СК начал проверку
Заброшенное здание рухнуло в Волхове, под завалами могут находиться два человека
«Если бы не убийство, сегодня он работал в правительстве»: Чубайс вспомнил погибшего вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича