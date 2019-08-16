«Через полгода после рождения стала синеть»: Двухлетней близняшке с сердцем на правой стороне срочно нужна операция

Близняшки Аймисей и Алия появились на свет в петербургском Центре имени Алмазова. В ноябре девочкам исполнится три года. И они уже не представляют жизни друг без друга, хотя и по характеру очень разные. Аймисей – мягкая и ласковая девочка. Алия – боевая и всегда заступится за свою сестру. Родиться они должны были на родине всей своей семьи – в Дагестане. Но в Северную столицу их забросила беда, о которой их молодые родители узнали на четвертом месяце ожидания малышек.

«ЗЕРКАЛЬНОЕ» СЕРДЦЕ

– Я тогда пришла на УЗИ одна. Помню, как врач очень долго меня осматривал. Я стала переживать, потому что сама тогда училась в медицинском. Поняла, что что-то не так. Потом он долго смотрел книжки, что-то искал. Звонил коллегам в Москву. Потом врач подошел ко мне, обнял и первое что сказал: «Дочка, не переживай, это оперируется, все будет хорошо», – рассказывает КП-Петербург мама близняшек Амина Алибекова.

Так молодая мама узнала, что у одной из девочек порок сердца. А еще что оно расположено с другой стороны – справа. Именно эта малышка появилась на свет первой. Назвали ее Аймисей – в честь матери мужа, как принято в Дагестане.

– Аймисей в переводе с арабского значит возвышенная, целеустремленная, прямая. А Алия – ангел, – говорит Амина.

Сестрички не представляют жизни друг без друга. Фото: Личный архив

Именно оберегать старшую, как ангела, выпало младшей сестре. Аймисей за свои почти три года пережила две сложнейших операции. Обе – в Берлине. Сразу после рождения малышка целый месяц находилась в одном из лучших кардиологических центров страны. Затем ее выписали домой с назначенным лечением и ждали на обследование через полгода.

– В течение полугода Аймисей вообще не отличалась от Алии. Даже чем-то она опережала сестру, что-то узнавала первой. Все было хорошо. А потом я увидела, что ей стало хуже – то нехватка воздуха, то посинеет, – рассказывает Амина.

Девочка пережила уже две сложных операции. Фото: Личный архив

Семья снова отправилась в больницу. И оказалось, что порок тяжелее, чем родители предполагали. Сердце Аймисей сформировалось так, что желудочки поменялись местами и артерии отходят неправильно. После многочисленных обследований врачи вынесли вердикт, что риск операции выше, чем само течение болезни. Но во что бы то ни стало мама решила действовать. Смотреть, как ребенок угасает на руках было невыносимо.

– Я обращалась во все наши российские кардиологические центры. Но ответ везде был такой: что таких детей брали на операции, но исход был неблагоприятный, – говорит мама близняшек.

ДЫШАТЬ У МОРЯ

Тогда на помощь пришли другие мамы, на чью долю выпало бороться с такой же болезнью своих детей. Форумы, соцсети, советы, истории со счастливым концом. Так Амина нашла врача в Берлинском кардиоцентре и написала ему. В Германии согласились прооперировать Аймисей. Но сумма, которая на это была нужна, для молодой семьи была просто неподъемная. А операций необходимо несколько.

3,3 миллиона рублей за операцию - неподъемная сумма для молодой семьи.

С помощью фондов и неравнодушных людей, на первую операцию для Аймисей собрали 2,5 миллиона рублей. Ее малышка пережила в год и месяц. Маме пришлось лететь в совершенно незнакомую страну одной: мужу тогда не успели выдать визу.

И Аймисей после лечения стало легче. Осуществиться второй операции тоже помогали всем миром: ее сделали, когда девочке был год и восемь месяцев. Необходима сейчас малышке и третья операция. И на нее особые надежды у всей семьи.

– Третья операция по сути последняя коррекция. Нам, конечно, и дальше нужно будет постоянно обследоваться и проверять, все ли хорошо, не потребуется ли еще операций, – говорит Амина.

Несмотря на все трудности, мама малышек не бросила учебу в медицинском – это и хлеб, и знания, которые помогают в лечении ребенка. Сейчас Амина работает и проходит ординатуру в Махачкале. А пока Аймисей ждет третью операцию, набирается и сил и обожает гулять на свежем воздухе. Особенно – у моря. Там ей легче всего дышать.

– Аймисей очень любит море. Всегда туда просится. И даже когда видит, что мы проезжаем мимо моря, не может сдержать эмоций, – добавляет мама девочки.

Малышка мужественно преодолевает трудности. Фото: Личный архив

КОНКРЕТНО

Как помочь Аймисей Рамазановой

Третью операцию сложной коррекции порока сердца для девочки готовы сделать в кардиологическом центре в Берлине. Сумма, которая требуется, - 45968 евро, это больше 3 миллионов рублей.

Пожертвовав любую сумму, помочь Аймисей можно на сайте Благотворительного фонда «Алеша». Там же можно ознакомиться со всеми документами.

Диагноз: правосформированное праволосположенное сердце, корригированная транспозиция магистральных сосудов сердца, дефект межжелудочковой перегородки, открытое овальное окно.