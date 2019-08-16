Волочкова нервно курит: Собчак задрала ногу, как балерина

Ксения Собчак решила поразить всех своей грацией и растяжкой. На своей странице в соцсети Instagram в пятницу, 16 августа, она опубликовала фотографию: стоя на яхте в объемном бежевом платье телеведущая застыла в балетной позе, выбросив одну ногу в сторону и разведя руки. При одном лишь взгляде на снимок подписчики светской львицы отметили – это явно влияние Анастасии Волочковой и ее знаменитого шпагата.

xenia_sobchak Собчак сравнили с Волочковой

- Балерина из шкатулки, - назвала саму себя Собчак.

Однако совсем не такая ассоциация возникла в головах поклонников телеведущей, глядя на фото.

- Волочкова нервно курит в сторонке, - написала одна из подписчиц.

- Она с Волочковой из одной шкатулки, - пошутила другая пользовательница сети.

- Общение с Волочковой бесследно не проходит, - усмехаются другие, вспоминая скандальное интервью телеведущей с балериной.

volochkova_art Шпагат Волочковой

Некоторые зашли с шутками еще дальше и предположили, что нога, которая задрана вверх, не Собчак, а как раз балерины. Мол, колаборация.

Однако переплюнуть Анастасию Волочкову с ее знаменитым шпагатом мало кому под силу. Для этого Собчак надо поднять ногу еще минимум на 45 градусов.