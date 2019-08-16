2019-08-16T15:59:14+03:00
Звезды

Волочкова нервно курит: Собчак задрала ногу, как балерина

Подписчики телеведущей считают, что общение с примой оставило свой отпечаток
Лилия КОЗЛОВА
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Балетное па Собчак сравнили с ВолочковойБалетное па Собчак сравнили с ВолочковойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Ксения Собчак решила поразить всех своей грацией и растяжкой. На своей странице в соцсети Instagram в пятницу, 16 августа, она опубликовала фотографию: стоя на яхте в объемном бежевом платье телеведущая застыла в балетной позе, выбросив одну ногу в сторону и разведя руки. При одном лишь взгляде на снимок подписчики светской львицы отметили – это явно влияние Анастасии Волочковой и ее знаменитого шпагата.

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Собчак сравнили с Волочковой
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- Балерина из шкатулки, - назвала саму себя Собчак.

Однако совсем не такая ассоциация возникла в головах поклонников телеведущей, глядя на фото.

- Волочкова нервно курит в сторонке, - написала одна из подписчиц.

- Она с Волочковой из одной шкатулки, - пошутила другая пользовательница сети.

- Общение с Волочковой бесследно не проходит, - усмехаются другие, вспоминая скандальное интервью телеведущей с балериной.

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Шпагат Волочковой
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Некоторые зашли с шутками еще дальше и предположили, что нога, которая задрана вверх, не Собчак, а как раз балерины. Мол, колаборация.

Однако переплюнуть Анастасию Волочкову с ее знаменитым шпагатом мало кому под силу. Для этого Собчак надо поднять ногу еще минимум на 45 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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