2019-08-16T19:06:53+03:00
Общество

В Колпино начали строить новую детскую поликлинику с бассейном

К медучреждению смогут «прикрепиться» 15 тысяч детей
Евгения МОСКВИНА
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В Колпино появится новая детская поликлиника с бассейном.В Колпино появится новая детская поликлиника с бассейном.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Детские сады и поликлиники – учреждения, которых никогда не бывает много. Особенно, если речь идет о районах, где, как грибы, растут новостройки. Так, за последние 15 лет на правом берегу города Колпино и в соседнем поселке Тельмана Тосненского района Ленобласти отстроили больше миллиона квадратных метров жилья. Но социальная инфраструктура рядом – больная тема для местных жителей.

Однако уже в декабре 2020 года в Колпино на Тверской улице за домом №60 появится новая детская поликлиника. К ней смогут прикрепиться целых 15 тысяч маленьких жителей района. Строительство уже начинается – 27 июня на месте будущего медучреждения заложили символический первый камень в основание. А к подготовительному этапу строительства приступила компания ООО «С Индустрия» по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

Новая детская поликлиника сможет принимать 300 посещений за смену. И создаст 260 рабочих мест для будущих сотрудников. В здании, кстати, собираются сделать даже оздоровительный бассейн. Всего в поликлинике будут работать 19 педиатрических участков. А также лебечно-профилактическое подразделение. В его составе будут работать отделение для оказания помощи детям в школах и детсадах, отделение здорового ребенка, педиатрическое отделение. Также там будут расположены кабинеты врачей специалистов, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры и дневной стационар для восстановительного лечения. Кроме того, на первом этаже поликлиники откроют отделение неотложной помощи. Кстати, этот объект включен в Адресную инвестиционную программу Комитета по строительству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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