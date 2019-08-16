Проверено Роскомнадзором: Самый быстрый интернет в Ленобласти - у Билайн

Роскомнадзор провел исследование, результаты которого не могут не радовать счастливых клиентов сотовой связи Билайн. Согласно полученным данным, ПАО «ВымпелКом» (ТМ Билайн) обеспечивает наибольшую скорость передачи данных к абоненту в Ленинградской области.

- Среднее значение, превышающее 11 Мбит/сек., зафиксировано в ходе исследования качества услуг операторов мобильной связи в Ленинградской области, - говорится в информации на сайте Роскомнадзора.

Как пояснили специалисты, исследование проводилось совместно с радиочастотной службой по методике оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи, утвержденной министром связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Маршрут движения измерительного комплекса охватывал магистральные дороги, улицы общегородского и местного значения в нескольких населенных пунктах Ленинградской области, включая города и населенные пункты Отрадное, Всеволожск, Кировск, Гатчина, Шлиссельбург, Кудрово, Сертолово, Мурино.

У Билайн самый быстрый мобильный интернет в Ленинградской области, согласно исследованию Роскомнадзора. Фото: предоставлено ПАО «ВымпелКом»

СПРАВКА

Сеть Билайн была модернизирована во всех 18 районах Ленинградской области в ходе масштабной программы развития в 2017-2018 гг.. На сегодняшний день 95% населения области доступны сервисы скоростного 4G интернета*. С января 2019 года в 65 областных населенных пунктах появились новые базовые станции 4G Билайн.

За два года объем мобильного трафика на одного клиента Билайн в Ленинградской области вырос в два раза. Благодаря увеличению емкости сети для голосовых услуг, был реализован проект рефарминга сети, в результате которого полоса частотного спектра в сегменте 1800 МГц для LTE была расширена до 10 МГц.

*На основании внутренних данных ПАО «ВымпелКом»