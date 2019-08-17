Завидуем: Звезды, которые быстро вернули себе форму после родов

Скажем честно, набрать вес за 9 месяцев – нормально. Но как же хочется поскорее его сбросить! Героиням этой статьи удалось победить лишние кило, они быстро вернулись в форму сразу после родов и стали еще краше. Как им это удалось?

sidihina Полина Сидихина

Полина СИДИХИНА, актриса

В ноябре 2018 года старшая дочь 54-летнего актера Евгения Сидихина Полина впервые стала мамой. Но работа артиста – вещь сложная, нужно хвататься за предложения, пока они есть, поэтому долго в декрете Полина не засиживалась. Уже сейчас она выходит на сцену и принимает участие в съемках.

К слову, Полина неоднократно снималась вместе с прославленным отцом. Так, ее можно увидеть в лентах «Бандитский Петербург» и «Антикиллер». Сейчас она самодостаточный артист, которого ждут во многих проектах.

Это третий ребенок артистки, она воспитывает двоих сыновей Евгения и Дмитрия. ФОТО: Инстаграм Марии Абашевой

Мария АБАШЕВА, балерина

В мае 2019 года в семье примы-балерины петербургского Театра Бориса Эйфмана Марии Абрашовой и бизнесмена Олега Калугина произошло прибавление. На свет появилась долгожданная дочка. Это третий ребенок артистки, она воспитывает двоих сыновей Евгения и Дмитрия.

Понятное дело, что Мария набрала лишний вес во время беременности. Однако быстро с ним распрощалась. И тут ничего для балерины сложного, учитывая, какая у нее была нагрузка до родов. Постепенно она вернулась к репетициям, и уже сейчас делает фуэте. Правда, пока дома. Занимается с малышкой на руках и демонстрирует видео этих упражнений своим подписчикам. К слову, ролики пользуются невероятной популярностью. Так что можно сказать, что она стала теперь еще и модной мамочкой-блогером.

lizavetabo Елизавета Боярская

Лиза БОЯРСКАЯ, актриса

Звезда фильмов «Адмирал» и «Ирония судьбы -2» Елизавета Боярская под конец 2018 года родила малыша. На свет появился еще один мальчик, назвали Гришей. Напомним, она с мужем, актером Максимом Матвеевым уже воспитывает 7-летнего сына Андрея.

Долгое время актриса скрывала свое интересное положение и не отвечала на вопросы журналистов о скором прибавлении в семье. Однако в начале декабря 2018 года сама опубликовала в соцсетях фото с округлившимся животиком. Тут все вопросы отпали сами собой. Семья встретила Новый год уже в составе четырех человек. Однако уже после зимних каникул Лиза снова вышла на сцену. Зрители своим глазам не поверили – неужели и правда не прошло и двух месяцев, как она родила? В чем секрет? Лиза отвечает, что все дело исключительно в генетике, ведь в ее семье все худые. И ее мама в молодости быстро сбросила лишний вес после беременности. Единственная нагрузка – танцы, правда, если найдется на них время.

stepanovama Мария Степанова - многодетная мама

Мария СТЕПАНОВА, баскетболистка

Вот эта девушка – одна из самых известных блондинок баскетболисток в России. Три победных Евробаскета, две олимпийские бронзы Афин и Пекина.

А началось все с петербургского клуба «Волна». В 1996 году дебютировала на Олимпийских играх в Атланте и после этого выступала за московский и европейские клубы. Но спорт спортом, а рожать детей надо. И вот тут надо отдать должное – Мария каждый раз возвращалась в зал в прекрасной форме. На ЧЕ-2003 в Грецию Мария приехала с крохотным сыном Колей, которого... кормила грудью в больших перерывах матчей. Как-то раз пришлось кормить прямо на скамейке запасных – малыш требовал. Не помешало. В 2008 году в составе сборной России принимала участие на Олимпиаде в Пекине и взяла бронзовую медаль. И буквально через год после этого поехала в роддом.

И вот, недавно он родила третьего мальчика. Делится снимками малыша в соцсетях, радует своих поклонников.

annakovalchuk313 Анна Ковальчук

Анна КОВАЛЬЧУК, актриса

Кто-то рожает и быстро возвращается к работе. А кто-то и с работы не уходил. Например, актриса Анна Ковальчук. Ее дочь Злата родилась прямо на съемочной площадке под объективами кинокамер. Все произошло совершенно случайно. В 2000 году Анну утвердили на роль следователя Марии Швецовой в детективе «Тайны следствия». Однако приятная новость огорошила всех, после того, как уже были сняты первые серии. Создатели фильма покумекали и решили, что даже беременность героини можно использовать в сериале. То есть никто не старался прикрыть живот актрисе, все проходило естественно, да и рожала она по-настоящему! Какие кадры натуральные вышли. Да и дочка в сериле задействована была до последнего момента. Как только Злата подросла, она стала постоянным действующим лицом сериала.

https://www.instagram.com/annakovalchuk313/?hl=ru

fire_bird Татьяна Волосожар во время беременности

Татьяна ВОЛОСОЖАР, олимпийская чемпионка

Татьяна до последнего участвовала в ледовых шоу, не уходила, потому что не могла подвести коллектив. По признанию Волосожар, она прекрасно перенесла период беременности – у нее не было капризов в еде и резких перемен в настроении. Тем не менее, спортсменка кардинально сменила образ – из блондинки она перекрасилась в брюнетку. Изначально муж Максим Траньков негативно отнесся к таким «причудам» жены, но не стал устраивать из-за этого споров.

16 февраля 2017 у спортсменов родилась дочь Анжелика. Новоиспеченная мама долго засиживаться в декрете не стала и уже через два месяца вышла на лед.

«Нелегко было после родов прыгать. Не с первой тренировки все получилось, но постепенно вернулись силы. Разум встал на место, память», — поделилась с поклонниками Татьяна Волосожар. Она не только сама быстро вернулась на лед, но и дочку в 2 года поставила на коньки. Семья чемпионов просто не может без этого жить.