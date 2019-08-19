Смольный выступил в защиту парка Малиновка от застройки

ПОСАДИЛ ДЕРЕВО, ПОСТРОИЛ ДИАЛОГ

В субботу, 17 августа, врио губернатора Александр Беглов побывал в парке Малиновка, где успел посадить дерево на Аллее дружбы и пообщаться с жителями. Во время диалога он пообещал, что в ближайшее время Малиновку – спустя восемь лет войны – внесут в зону зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

– Петербуржцам нужен комфортный город. И ваши усилия по благоустройству парка – доказательство того, что мы двигаемся в правильном направлении, – сказал он защитникам Малиновки.

Собор во имя святых Жен-Мироносиц. Фото: Санкт-Петербургская митрополия

В понедельник, 19 августа, Беглов внес на рассмотрение депутатов «закон о включении территории парка Малиновка в перечень ЗНОП» – поправку в закон «О зеленых насаждениях». Как сообщает Смольный, законопроект предусматривает увеличение площади парка на 1,8 гектара (с 14,42 до 16,3013) и обеспечивает его защиту от застройки.

ВОПРОС ЗАКРЫТ

Битва за Малиновку началась в 2011 году, когда два гектара парка, в котором и так уже поставили большой торговый комплекс, выделили под строительство собора поправками в Генплан. С тех пор митинги и пикеты не умолкают, а против застройки, по прикидкам активистов, подписалось тридцать тысяч человек.

Оппозиционные депутаты выступали против стройки в Малиновке. Их поддержало правительство и предлагало новые поправки в Генплан. Но депутатские чтения корректировка не прошла ни разу.

– Тем не менее, в 2015 году мне удалось пробить в Правилах землепользования и застройки норму о том, что на месте, где хотели вести строительство, устанавливается ограничение высоты в пять метров, – вспоминает депутат ЗакСа Борис Вишневский. – И в том же 2015 году было отменено постановление о строительстве. Вопрос о нем закрыт.

Тогда же расторгли и договор аренды с создателями собора в парке. Взамен этого участка им, по данным Вишневского, давно предоставили другой – в районе перекрестка улиц Коммуны и Водопроводной, у Ржевского лесопарка.

ДЕЛО В СТАТУСЕ

За что же бьются активисты? За статус. Гектары, выделенные под застройку, по-прежнему остаются уязвимыми, ведь в ЗНОП их так и не вернули. В декабре председатель парламента Вячеслав Макаров якобы заявлял журналистам, что храм на этом месте все равно построят. А в феврале 2019-го ЗакС в очередной раз отказало в воссоединении парка.

– 16 апреля пришел ответ из аппарата вице-губернатора Николая Линченко, – сообщают активисты. – Новая поправка в закон о ЗНОП по Малиновке не может быть рассмотрена, потому что инвентаризация устарела, а новую можно провести только в 2020 году, если будет подана заявка. Заявка, разумеется, подана.

Справа – торговый комплекс, слева – участок под храм. Фото: Градостроительный портал Санкт-Петербурга

Тем временем 21 августа защитники проведут очередной митинг. Заявку на него подала депутат, кандидат в губернатора Надежда Тихонова. Проведение митинга согласовали. В заявке прописано семьсот участников.

Ознакомиться с законопроектом, который призван спасти Малиновку, «Комсомолке» на момент подготовки публикации не удалось.

Рассмотреть поправку депутаты смогут только после выборов: с летних каникул они выходят 12 сентября.