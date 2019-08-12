В Петербурге планируют искать потерявшихся людей с помощью искусственного интеллекта

- Ушел за грибами, на звонки не отвечает, воды и еды практически нет. Помогите! – с такой просьбой к поисково-спасательному отряду «Лиза Алерт» обращаются тысячи людей по всей России. Для волонтеров лето и осень – беспокойная пора. В леса уходят охотники за грибами и ягодами. Выбраться из чащобы получается не у всех.

Только за июль добровольцы получили 3418 заявок на поиск со всей страны. Месяц стал рекордным. Штабы принимали примерно по 110 заявок в сутки. Для сравнения: в предыдущем месяце, июне, отряд разыскивал 1997 человек. Ровно год назад, в июле 2018 года – 1630.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

У волонтеров «Лизы Алерт» нет ни выходных, ни праздников. Работа не прекращается ни на секунду. Они принимают заявки, распространяют ориентировки, «прочесывают» города, поля и леса. Справляться с последней задачей с 2018 года пешеходным группам помогают беспилотники. Часто поиски людей ведутся в труднодоступных местах. Территорию, на которую спасатели потратят три часа, аппарат облетит за 15 минут. Коптеры без труда пробираются сквозь непроходимый бурелом или пролетают над болотистой местностью.

Поиски ведутся круглые сутки. Фото: vk.com/lizaalert_real.

- Для примера: если мы говорим про поле, которое заросло травой на 15 см, пешая группа из пяти подготовленных поисковиков будет прочесывать 6-8 часов. Беспилотник пройдет эту зону за час и принесет фотографии всей местности без слепых зон, - объясняет руководитель направления применения беспилотной авиации Александр Ломоносов. - В среднем коптер приносит с одного поиска около 2500 снимков. И все их нужно отсмотреть и выделить те, на которых есть человек. У группы из 30 человек уходит на это в среднем 5-7 часов. К тому же, люди устают, и анализировать снимки в течение нескольких часов, не снижая эффективности.

Два месяца назад на помощь волонтерам пришел искусственный интеллект. Специальную нейросеть для поиска пропавших людей «Beeline AI - Поиск людей» разработала компания «Вымпелком». Умный алгоритм в автоматическом режиме изучает снимки с беспилотников. На анализ одной фотографии нейросеть тратит не больше трех секунд. Она отсеивает «пустые» снимки, отыскивая те, на которых может присутствовать человек или оставленные им вещи. Например, шапка или сапог.

- Мы используем технологию, которая называет компьютерное зрение, - объясняет вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса компании-разработчика Джордж Хелд. - Каждую фотографию мы «разрезаем» до 30 слоев. Таким образом, мы накладываем одно изображение на другое и понимаем, что это - рука, палец и так далее. Была проделана огромная работа, чтобы создать такой сложный алгоритм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/726990" frameborder="0"></iframe> "Лиза Алерт" и поиски с коптера.

НЕЙРОСЕТЬ ПРОДОЛЖИТ УЧИТЬСЯ

Тестируют технологию уже несколько месяцев. Согласно первым результатам, точность отбора карточек – 98 процентов. До тех пор, пока разработчики не будут уверены в самостоятельности нейросети на сто процентов, одновременно с компьютером снимки продолжат отсматривать волонтеры.

На помощь волонтерам приходят новые технологии. Фото: пресс-служба ПСО "Лиза Алерт".

- Но даже это дает своим плоды. Нейросеть позволяет группе анализа сразу сосредоточиться на потенциально результативных снимках, так как алгоритм настраивается на работу в любое время года и сможет распознавать нестандартное положение тела в пространстве, например, сидящего, лежащего или частично прикрытого листвой, - объясняют в «Лиза Алерт».

Сейчас «Beeline AI - Поиск людей» используют в Москве и Московской области, но вскоре умные технологии доберутся до Петербурга.