Городской транспорт в Петербурге очистят от наружной рекламы

Новый регламент того, какие указатели, наклейки и надписи должны быть на общественном транспорте Петербурга, подготовили в Комитете по транспорту. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

На сотне страниц расписано, какими «аксессуарами» дозволительно пользоваться автобусам, троллейбусам и трамваям, а какие «носить» будет нельзя. В числе обязательных атрибутов в салоне – подробная схема маршрута. Сейчас такие увидишь далеко не везде.

– На схеме должны быть подписаны номер маршрута, названия всех остановок, а также станции метро, вокзалы и платформы, мимо которых проходит трасса маршрута, – гласит документ. – Схема должна быть актуальной и содержать изменения в трассе маршрута, введенные на срок более десяти дней.

Появятся в транспорте и стикеры, призванные популяризировать «Подорожник». Наклейки с крупной надписью про «выгодный «Подорожник» с ценами на проезд будут в двух вариантах – горизонтальном и вертикальном.

Еще одно новое требование – электронные указатели маршрута: лобового, бокового и заднего. Со вступлением нового регламента в силу такие должны будут появиться везде. Причем даже на «Газелях Некст» и «Фольксвагенах Крафтер» – тех, что катаются по коммерческим маршрутам.

Единственная вольность, которую разрешат городскому транспорту, – праздничное оформление. На Новый год, День снятия блокады, День защитника Отечества, 8 Марта, 1 Мая, 9 Мая, День города, День России и День народного единства борт можно будет украсить флажками.

Но, пожалуй, самое главное нововведение касается рекламы. Заклеивать ею транспорт снаружи будет запрещено. Распространится табу и на окна.

– Рекламная и неслужебная информация может быть размещена только в салоне на правом борту по ходу следования, над окнами, – поясняет регламент. – Стикер размещается в салоне под потолком в количестве не более одной штуки над каждым стеклом. Максимальный размер стикера – триста на четыреста миллиметров.

Это практически запрет на рекламу.

– Но лишать коммерческих перевозчиков доходов никто не планирует, – объяснили «Комсомолке» в Комитете по транспорту Петербурга. – Вступление регламента в силу будет синхронизировано с переходом на новую систему работы городского транспорта («транспортную реформу», которая ликвидирует все маршрутки и оптимизирует схему маршрутов. – Прем. ред.). Произойдет это в середине следующего когда, когда у коммерческих перевозчиков истекут договоры. А до тех пор они смогут работать по прежним правилам.

«Транспортная реформа» предусматривает и тотальное обновление парка. Договоры будут заключать только с теми перевозчиками, которые смогут вывести на линию транспорт не старше двух лет.

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